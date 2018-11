La direction régionale de Sfax vient d’annoncer sa décision d’appeler au boycott des factures de la STEG à compter de celle du mois d’octobre 2018 et c’est en raison des hausses successives intempestives et non annoncées.

L’union régionale de l’UTICA de Sfax appelle la STEG à revenir aux tarifs en application en janvier 2018.

En cas de coupure d’électricité aux entreprises et aux industriels, la STEG sera tenu pour responsable des conséquences et des pertes subies à la suite de ces coupures.