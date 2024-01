Chronologie des principaux faits économiques enregistrés en Tunisie au cours du mois de août 2023.

-5 août : En juillet 2023, le taux d’inflation s’est replié à 9,1%, contre 9,3% au mois de juin 2023, selon une note publiée, le 5 août, par l’Institut National de la Statistique (INS), consacrée à l’indice des prix à la consommation, Juillet 2023.

-7 août : La Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) et la Société financière internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque mondiale, signent le 7 août, un accord pour le financement, par le biais d’un don de 7 millions de dinars (MD), d’une étude relative à un projet intégré de transport hydraulique de phosphate commercial.

-8 août : Un accord de subvention d’un montant de 307 millions d’euros (environ 1?032,28 millions de dinars) destiné à soutenir le financement du Projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie ” ELMED “, a été signé le 8 août, entre la Société Tunisienne de l’Electricité et du gaz(STEG) et l’opérateur du réseau électrique italien “Terna” et la Commission Européenne.

-9 août : Le printemps 2023 a été classé dixième parmi les printemps les plus chauds et ce, en raison de la chaleur excessive du mois de mars, malgré un mois de mai relativement froid, selon l’INM.

-11 août : Le ministère des Technologies de la Communication a annoncé le 11 août, le lancement d’un service de portefeuille électronique permettant de se procurer des cartes téléphoniques prépayées et d’effectuer des virements, via un téléphone mobile.

-21 août : Le taux de change du dinar tunisien s’est apprécié vis-à-vis du dollar américain, puisque 1 dollar s’échange contre 3,106 dinars, à la date du 18 août, alors qu’il valait 3,165 dinars, à la même date de l’année dernière, d’après des données publiées le 21 août, par la BCT.

-25 août : Le mois de Juillet 2023 a été le plus chaud jamais enregistré depuis 1950, en Tunisie, selon l’INM.