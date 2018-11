A l’occasion de la Fête de l’arbre, qui coïncide avec le deuxième dimanche du mois de novembre de chaque année, plusieurs activités ont été organisées dans les différentes régions du pays visant à sensibiliser à l’importance de préserver les espaces verts et ce, en présence des membres du gouvernement et des représentants de la société civile.

– Gouvernorat de la Manouba:

Le programme du boisement forestier et pastoral pour la saison 2018-2019 au commissariat régional au développement agricole (CRDA) à la Manouba comporte 410 mille plants d’arbre répartis sur 410 hectares (ha) dont 80 ha de boisement forestier, 80 ha de boisement pastoral et 50 ha de boisement au profit des institutions publiques et des municipalités.

Le ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati, a, à cette occasion, présidé la campagne de boisement organisée dans la cour du lycée secondaire Ibn Abi Dhiaf à la Manouba, où un olivier et plusieurs arbres et plantes d’ornement ont été plantés, en présence du gouverneur Ahmed Smaoui, des députés Néjib Torjmane et Houda Tkaia ainsi que des maires et des cadres locaux et régionaux.

Un documentaire a été présenté sur les indicateurs de la précédente saison de boisement. En effet, 275.400 arbres forestiers, pastoraux et des plants d’ornement ont été plantés dans tous le gouvernorat contre 390 163 lors de la saison 2016-2017, soit une baisse de 29% en raison du manque des eaux d’irrigation.

Par ailleurs, le taux de réussite du programme de boisement urbain s’élève à 60% après la plantation de 96 800 plantes.

Ont été plantées 5.410 plantes dans les institutions et services publics avec un taux de réussite de 40% contre seulement 35% la saison précédente.

– Gouvernorat de Médnine:

Une opération de boisement a été menée devant le Lycée secondaire de Boughrara, en présence du ministre de la Culture, Mohamed Zine El Abidine, afin de décorer les alentours de l’établissement ainsi que la route jouxtant le Lycée dans le cadre d’un programme de plantation de 3 mille arbres (forestiers et d’ornement et plantes médicinales et aromatiques) durant la semaine du boisement.

Selon des données fournies par le chef de département des forêts, Béchir Ben Omar, environ 4 mille arbres seront plantés durant la saison 2018-2019 dans tout le gouvernorat.

– Gouvernorat de Tataouine

A Tataouine, les pépinières forestières ont produit au moins 200 mille plants pour l’actuelle saison de boisement dont 45% de plants forestiers, 43% d’arbres d’ornement et 12% de plantes pastorales.

La plantation des plants distribués par la Direction des forêts au Commissariat régional au développement agricole (CRDA) à Tatatouine à l’occasion de la saison de boisement l’année dernière a réalisé les taux de réussite suivants: 23% par des privés, 31% par les entreprises et 53% par les municipalités.

Le Programme forestier national a permis, quant à lui, la plantation de 74 ha soit 4 ha de plus par rapport au programme initialement établi.

La célébration de la Fête de l’arbre dans la région a été présidée par le ministre des Affaires sociales, Mohamed trabelsi qui a participé à une campagne de boisement et à la réalisation d’une zone verte à l’entrée de la ville de Tataouine.

– Gouvernorat de Kasserine

A Kasserine, la célébration du 61ème anniversaire de la Fête de l’arbre, a été marquée par la création d’une zone verte à l’intérieur du Théâtre romain “Cillium” de Kasserine qui a été restauré et inauguré en août dernier.

Des plants d’ornement ont été plantés à cette occasion par les scouts tunisiens, des élèves, des acteurs de la société civile et plusieurs cadres régionaux et locaux, en présence du ministre de la Santé, Abderraouf Cherif.

Le ministre a, à cette occasion, souligné l’importance de préserver les zones forestières dans tout le pays afin de lutter contre l’érosion et de protéger le sol de manière favorisant l’investissement et le développement durable.

La célébration de la Fête de l’arbre dans la région a été l’occasion pour le ministre de prendre connaissance du programme de boisement forestier et pastoral et des résultats de la précédente saison de boisement. Il a été ainsi programmé de planter 600 ha de forêts et 1000 ha de figues de barbarie.

Plus d’1 million de plants (arbustes et plants d’ornement) ont été mis à la disposition d’entreprises publiques, d’agriculteurs et de municipalités dans les différentes délégations de la région.

Le ministre a également pris connaissance de la production d’alfa dans les pépinières de la région estimée à 110 ha ainsi que des ressources forestières couvrant 158 mille ha dont 8500 ha aménagés et 150 mille ha non aménagés.

– Gouvernorat de Zaghouan

La campagne de boisement à Zaghouan a été présidée par le ministre du Commerce, Omar El Behi, qui a procédé à la plantation d’un arbre dans un terrain qui s’est transformé d’un dépotoir anarchique d’ordures en une zone forestière couvrant 10 ha.

Le programme régional de boisement présenté à cette occasion comprend l’extension du couvert végétal, l’augmentation de la production des plants et l’avancée de la protection des forêts et des cultures des incendies.

La surface forestière dans le gouvernorat de Zaghouan s’élève à 70 mille ha dont 53 mille ha relevant du domaine de l’Etat et 27 mille ha appartenant à des privés.

Les plants plantés durant la saison de boisement 2017-2018 se sont élevés à 423 mille plants répartis sur 423 ha avec un taux de réussite atteignant les 54%.

– Gouvernorat de Siliana

A Siliana, la ministre des Affaires de la femme et de la Famille, Neziha Labidi, a présidé la célébration de la Fête de l’arbre dans la région, où elle procédé à la plantation d’oliviers et d’arbres d’ornement à la cité administrative et universitaire dans la ville de Siliana.

Des données ont été présentées à cette occasion sur les différents types de culture d’arbres fruitiers et de plantations forestières ainsi que sur la gestion des pépinières.