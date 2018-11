Un site conforme aux normes internationales et aux exigences techniques a été identifié pour l’enfouissement du phosphogypse à Gabès “au lieu de le jeter en mer”, selon le ministre conseiller auprès du chef du gouvernement chargé des Dossiers économiques, Ridha Saïdi, sans préciser la localisation exacte du site.

“Ce site répond aux exigences environnementales et permettra de réduire la pollution dans la région. Son identification aide à démarrer les études et la recherche de projets d’investissement, estimés à 4,5 milliards de dinars pour les dix prochaines années”, a développé Saidi, qui assistait aux travaux de la Conférence régionale des jeunes du parti Ennahdha, organisée au Parc Bir Belhassen à l’Ariana.

En effet, l’identification d’un dépotoir du phosphogypse figure parmi plusieurs projets de dépollution prévus par le gouvernement à Gabès, dont le projet intégré de production d’acide phosphorique et sulfurique.

Pour accélérer sa réalisation, une commission nationale, présidée par le ministre conseiller auprès du chef du gouvernement chargé des Dossiers économiques, Ridha Saïdi et composée du gouverneur de Gabès et de représentants de onze ministères et du Groupe chimique tunisien, avait été créée depuis 2017.

Elle a été chargée de la réalisation d’une étude géologique et sociale pour le choix d’un site à Gabès en vue de l’installation d’une usine moderne conforme aux normes environnementales dans le cadre d’un projet d’unités intégrées.

Le site doit répondre à plusieurs critères dont l’éloignement des communautés résidentielles, la protection de la nappe phréatique et le respect de toutes les exigences environnementales, tout en vérifiant la présence de couches géologiques et en tenant compte de l’acceptabilité sociale du projet.

Les rejets en mer du phosphogypse ainsi que les rejets du fluor demeurent, rappelle-t-on, les principaux polluants des zones au voisinage de l’usine du Groupe chimique tunisien (GCT) à Gabès.