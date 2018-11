Après le limogeage par le bloc de Nidaa Tounes des députés Bechir Ben Amor, Ikram Moulahi, Taher Fedhil, Jihane Aouichi et Belkacem Dkhili et le ralliement des députés Bechir Ben Amor et Ikram Moulahi au bloc de la coalition nationale, les groupes parlementaires à l’ARP (2017 députés) se sont fortement recomposés.

C’est ce qu’a annoncé la deuxième vice-présidente de l’Assemblée des représentants du peuple, Faouzia Ben Fadha Chaar, vendredi 16 novembre.

Elle a également fait état sur la page officielle de l’ARP de la démission du député Abdel Raouf Cherif de son poste de député après sa nomination comme ministre de la Santé en faveur du dernier remaniement.

Chaar a aussi confirmé la désignation du député Hassouna Nasfi à la tête du bloc parlementaire du mouvement Machrou Tounes.

Voici la nouvelle physionomie des groupes parlementaires:

– Bloc du mouvement Annahdha : 68

– Bloc de Nidaa Tounes : 46

– Bloc de la Coalition Nationale : 42

– Bloc du Front Populaire : 15

– Bloc de Machrouu Tounes : 13

– Bloc Démocratique: 12

– Bloc de l’Allégeance à la Patrie: 11

– Indépendants: 9.