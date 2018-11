Des tarifs d’entrée au site touristique Ong Jemal seront désormais imposés aux touristes, a annoncé la municipalité de Nefta (gouvernorat de Tozeur).

Cette décision a été prise lors d’une réunion, vendredi 16 novembre, du conseil municipal de Nefta en présence des représentants des structures touristiques dans la région dont le Commissariat régional au tourisme et la Fédération régionale des agences de voyage ainsi que des appareils sécuritaires.

Des tarifs seront également appliqués pour l’organisation des cérémonies et des soirées dans le site, à l’instar de la mesure effectuée avant 2011 par le conseil régional de Tozeur.

Les recettes seront destinées aux travaux d’aménagement et d’entretien du site ainsi qu’aux services de propreté et de sécurité au sein de cette attraction touristique, a affirmé le maire de Nefta, Mourad Lassouad.

Situé au sud de la Tunisie, Ong Jemal est un site touristique qui dispose d’une formation rocheuse inhabituelle qui ressemble à un chameau, d’où l’appellation. Il est connu pour avoir été le décor du célèbre film “Star Wars”.

Le site accueille bon nombre de touristes et de festivals tels que les “Dunes électroniques” et “Sounds of Sahara”.