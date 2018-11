Les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur, à prix constants, ont enregistré, durant les dix premiers mois de l’année 2018, augmentation de 4% des quantités exportées contre 5,2% pour la même période en 2017, d’après les chiffres publiés par l’Institut national de la statistique (INS).

En valeurs courantes, c’est-à-dire en tenant compte de l’effet de la variation du cours du dinar, les exportations ont enregistré, au cours des 10 mois de l’année 2018, une hausse de 20,2%, avec une valeur de 33,235 milliards de dinars.

Près de 60% des échanges commerciaux de la Tunisie s’effectuent en euros et 40% en dollars.

Les déséquilibres extérieurs et l’érosion des réserves de change continuent de mettre la pression sur le taux de change du dinar, lequel a poursuivi sa dépréciation vis-à-vis des principales devises, en dépit de l’intervention de la BCT sur le marché de changes, pour répondre aux demandes des différents opérateurs économiques.

Ainsi, le dinar s’est déprécié, au cours des dix premiers mois de 2018, de 11,6% par rapport à l’euro et de 6,5% par rapport au dollar américain, comparativement à son niveau de 2017.

La meilleure performance reste celle du secteur de l’agriculture et des industries agroalimentaires, les quantités exportées ayant progressé de 57%. En revanche, le volume des exportations du secteur de l’énergie a baissé de 17,3% et celui des mines, phosphates et dérivés de 14,7%.

Concernant les quantités importées, elles ont enregistré une augmentation moins importante par rapport à l’année écoulée, passant de 3% durant les 10 premiers mois de l’année 2017 à 1,5% actuellement.

L’évolution en volume est marquée par une hausse au niveau du secteur de l’énergie et lubrifiants de l’ordre de 19,5% contre une baisse enregistrée au niveau du secteur des mines phosphates et dérivés de 4,8%.

En valeurs courantes, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur ont atteint, au cours des dix premiers mois de l’année 2018, la valeur de 33,235 milliards de dinars à l’exportation et 49,220 milliards de dinars à l’importation, enregistrant ainsi une hausse de l’ordre de 20,2% à l’export et de 20,5% à l’import, et ce par rapport à la même période de l’année 2017.