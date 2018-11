“La bourse de Tunis a entamé la journée de mercredi dans le rouge et le TUNINDEX cède 0,18 % à 7 239,91 points, dans un volume d’échanges de 1,166 million de dinars(MD)”, selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners(MCP).

Dans le vert, le titre SERVICOM affiche une hausse de 5,58 % à 1,89 dinar(D) suivi par les titres SOPAT et SANIMED qui marquent respectivement un gain de 4,19 % et 2,97 % à 1,74 D et 2,08 D.

Dans le rouge, le titre SIPHAT a perdu 1,85 % à 2,64 D tout comme les titres TPR et BH qui baissent respectivement de 1,84% et 1,67 % à 4,80 D et 14,70 D.