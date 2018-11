“Aujourd’hui les challenges sont très importants en Tunisie”, a indiqué mardi, Prix Nobel de la paix 2015 avec le quartet du dialogue national, Wided Bouchamaoui, lors du forum de Paris sur la Paix.

Intervenant dans le cadre d’un masterclass intitulé “gagner la Paix durable”, Bouchamaoui a souligné que le quartet a réussi à rapprocher les acteurs politiques en Tunisie dans une période de crise sans aucune interférence internationale. “Nous avons refusé toute interférence internationale car nous nous connaissons mieux”, souligne-t-elle.

Selon elle, “le dialogue national a été réalisé dans une période de crise, il avait pour objectif de mettre en place une feuille de route pour élaborer une nouvelle constitution et des élections”.

Elle indique dans une déclaration à l’agence Tap que ” ce rôle s’est terminé avec l’installation de nouvelles institutions”.

Evoquant la situation socio-économique en Tunisie et le problème du chômage des jeunes, Wided Bouchamaoui estime qu’il n’y a pas suffisamment de solutions pour répondre à ces problèmes. “Nos politiciens se sont concentrés sur la politique plus que sur les solutions économiques”. Elle appellera les jeunes à être plus créatifs et à développer des entreprises privées.

La prix Nobel pour la paix 2015 a exprimé son optimisme eu égard au rôle que jouent la société civile tunisienne, les femmes et l’éducation pour préserver les acquis de la révolution en Tunisie.

La première édition du forum de Paris sur la Paix, qui a démarré le 11 novembre et se clôture aujourd’hui, a pour objectif de créer la première plateforme pour résoudre les défis internationaux dans le domaine de la paix. 120 projets en la matière ont été présentés durant trois jours par différents acteurs internationaux.