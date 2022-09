Le 21 septembre 2022, la 8ème commémoration du Sommet pour la paix mondiale du 18 septembre d’HWPL s’est tenu en ligne avec le thème ” la paix en tant qu’institution : une fondation pour le développement durable.

Cet événement, qui s’est tenu dans 100 pays à travers le monde, dont la Côte d’Ivoire, la Tunisie, l’Algérie et le Maroc, a rassemblé 2 000 participants en ligne pour réaffirmer l’importance du développement durable garanti par l’institutionnalisation de la paix, alors que la communauté mondiale doit encore surmonter la pandémie de la COVID-19 et faire face à d’autres menaces causées par le conflit russo-ukrainien.

Depuis le 18 septembre 2014, date à laquelle le Sommet pour la paix s’est tenu pour la première fois, Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) – une ONG internationale pour la paix détenant un statut consultatif auprès de l’ECOSOC de l’ONU – a appelé à la solidarité pour la consolidation de la paix dans le monde par le biais d’actions collectives avec divers acteurs (chefs d’État, ministres, législateurs, chefs religieux, éducateurs, dirigeants de jeunes et de femmes, journalistes).

Ce sommet annuel permet de partager les activités et les réalisations en faveur de la paix en coopération avec les gouvernements et la société civile du monde entier.

En ce qui concerne la cause de la consolidation de la paix au niveau mondial, le président d’HWPL, Man Hee Lee, a déclaré : “Le village mondial a souffert de l’inattendu COVID-19 qui a frappé tous les pays. Les gens ne sont pas seuls au milieu des difficultés. Nous vivons dans le même village global, et nous sommes voisins et familles. Chacun d’entre nous est tenu de faire de notre monde un endroit où il fait bon vivre. Et ne devrions-nous pas transmettre notre bon monde à nos descendants ?”.

Marinus Bee, le président de l’Assemblée nationale du Suriname, a exprimé sa volonté d’établir la paix au niveau législatif en déclarant : “Le rôle des parlements dans la construction de la paix et la prévention des conflits est crucial”.

Et d’ajouter : “En collaborant avec HWPL, l’Assemblée nationale souhaite établir un cadre de coopération pour parvenir à la cessation des guerres et diffuser une culture de paix par le biais d’activités visant à sensibiliser à la paix et à encourager les politiques et les programmes concernant l’éducation à la paix”.

Octavia Alfred, ministre de l’Education, de la Planification des ressources humaines, de la Formation professionnelle et de l’Excellence nationale de la Dominique, a poursuivi en déclarant que l’éducation à la paix d’HWPL a été introduite dans le programme scolaire national de la Dominique, car elle a été “intégrée dans les études sociales, et aussi en tant que programme autonome”.

Pour développer la source éducative dans le programme d’éducation civique du pays, elle a déclaré que le programme d’éducation à la paix d’HWPL est utile “pour relever les défis de non seulement des étudiants, mais aussi de ce qu’ils rapportent à leurs amis et à leurs parents, et aussi à nos enseignants”.

Mahendra Das, le président du temple Sri Sri Radha Madhava Mandir des Philippines, a présenté une approche institutionnelle du dialogue interreligieux sous l’angle du rôle de la religion dans la contribution à la paix. Il a suggéré que la régularisation des échanges internationaux et les programmes visant à prévenir les conflits fondés sur l’incompréhension religieuse peuvent être un point de départ pour une fondation de la paix.

L'”institutionnalisation de la paix” proposée par HWPL vise à établir les valeurs de la paix telles que le respect mutuel, l’harmonie, la coopération et la coexistence comme normes et cultures de chaque société, ainsi que les lois nationales et internationales, et la “Déclaration de paix et de cessation des guerres (DPCW)”.

L’article 10, alinéa 38 de la DPCW se concentre sur la prévention et la résolution des conflits, la réduction progressive de la force militaire et sa conversion en outils vivants, le respect et la résolution des conflits fondés sur l’identité religieuse et ethnique, et la diffusion d’une culture de la paix. Elle précise non seulement ce qui doit être fait, mais aussi “qui” doit le faire. Elle exhorte également tous les acteurs, des organisations internationales aux gouvernements centraux et locaux, en passant par les organisations non gouvernementales et les citoyens, à devenir des agents de la paix.

Le département de l’éducation à la paix d’HWPL conduit les éducations à la paix afin que les étudiants qui dirigeront l’avenir puissent devenir des messagers de paix grâce à un protocole d’accord avec 12 écoles dans trois pays africains.

En outre, grâce au projet d’étude du manuel de la DPCW, qui a été mené jusqu’au deuxième trimestre, les élèves ont discuté directement des moyens de résoudre les conflits avec l’article 10, alinéa 38 de la DPCW.

Les étudiants qui ont participé à ce projet ont appris l’importance de la DPCW dans la résolution pacifique des conflits et ont promis de participer à son institutionnalisation.

En outre, HWPL, qui s’efforce d’institutionnaliser la paix par le biais de divers projets tels que la diffusion d’une culture de paix, de la religion et du droit international dans de nombreux pays africains, y compris le Mali, où HWPL a récemment établi une branche, prévoit des projets dans d’autres pays africains.