À l’occasion de sa présence dans la capitale ougandaise « Kampala » pour participer au Sommet du G77 plus la Chine, le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar a eu une série de rencontres avec des chefs de délégations participantes à cet évènement.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le ministre a eu une entrevue avec son homologue cubain, Bruno Rodriguez Parrilla, axée notamment sur les relations historiques entre les deux pays, ainsi que sur les moyens de renforcer la coopération dans l’industrie pharmaceutique et les produits chimiques.

Les deux ministres ont également échangé les points de vue sur des questions inscrites à l’ordre du jour du Sommet.

A cette occasion, le ministre a souligné que la Tunisie salue les efforts déployés par Cuba pendant sa présidence du G77 pour défendre les préoccupations et les intérêts des pays du Sud dans les différentes échéances onusiennes.

Pour sa part, le ministre cubain a renouvelé sa gratitude envers la Tunisie pour sa participation au dernier Sommet de La Havane et son soutien continu aux résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies qui réclament la fin du blocus imposé sur son pays.

Les deux parties ont également abordé la guerre à Gaza, regrettant l’échec de la communauté internationale à mettre fin aux attaques et aux crimes commis sur le peuple palestinien depuis plus de 100 jours. Des crimes qui restent sans aucune poursuites, conformément au droit international humanitaire et à la Charte des Nations Unies, ont-ils dit.

Ils ont averti que la politique de “deux poids, deux mesures” poursuivie dans le traitement de telles agressions risque de saper les valeurs et principes sur lesquels repose l’ONU.

Par ailleurs, le ministre cubain a invité son homologue tunisien à effectuer une visite de travail à Cuba pour poursuivre les concertations bilatérales.

Le ministre des Affaires étrangères a également eu un entretien avec son homologue brésilien, Mauro Vieira, au cours duquel les deux parties ont affirmé leur volonté de donner un nouvel élan aux relations d’amitié et de coopération, en échangeant des visites et en exploitant les opportunités de partenariat économique.

Les deux ministres ont discuté de la situation au Moyen-Orient et de la nécessité d’intensifier les efforts internationaux pour mettre fin aux attaques contre Gaza et mettre fin à l’occupation.

En marge de ce sommet, le ministre des Affaires étrangères a eu des contacts avec le ministre d’État émirati aux Affaires étrangères, Sheikh Shakhbout bin Nahyan Al Nahyan, et avec l’envoyé spécial de l’Emir du Koweït, Tarek Mohamed Al-Banai.