Le président de la République Béji Caïd Essebsi a participé mardi matin à une réunion préparatoire restreinte à la Conférence internationale sur la Libye qui se tient à Palerme en Italie.

Présidée par le chef du gouvernement italien Giuseppe Conti, la réunion s’est tenue en présence du président Egyptien Abdel Fattah Sissi, le chef du gouvernement d’entente nationale libyen, Fayez Al-Sarraj, le commandant de l’armée nationale libyenne (ANL), le maréchal Khalifa Haftar, le chef du gouvernement de la Russie, Dmitri Medvedev et le Premier ministre algérien, Ahmed Ouyahia.

Y ont pris part également, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, le président du Conseil européen, Donald Tusk et le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, chef de la Mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul), Ghassen Salama.

Selon un communiqué de la présidence de la République, la réunion préparatoire a porté sur les voies et moyens de rapprocher les points de vue et d’accélérer le processus de négociation entre tous les protagonistes libyens afin de parvenir à une solution politique globale et rapide garantissant l’unité des libyens et leur permettant de mettre en place des institutions permanentes et de réaliser la sécurité et la stabilité.