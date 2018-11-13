Africa Investments Forum & Awards est un événement dédié aux opportunités d’affaires sur le continent africain dans différents domaines : énergie, infrastructures, fusions et acquisitions et stratégies de croissance.
Ce rendez-vous, organisé par Leaders League, rassemble plus de 600 dirigeants de renom dans les secteurs public et privé (P-DG, DG, directeurs d’investissement, directeurs internationaux, experts et acteurs institutionnels…).
AfricInvest obtient le trophée d’or du meilleur investisseur privé en Afrique.
TROPHÉES D’OR:
- MEILLEUR PROJET ÉNERGIES RENOUVELABLES 2018 : VESTAS – PROJET ÉOLIEN TAIBA NDIAYE
- MEILLEUR PROJET ÉNERGIES 2018 : VEOLIA AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT : PROJET DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ AVEC L’ELECTRICITÉ DE GUINÉE
- MEILLEUR PROJET INFRASTRUCTURES 2018 : BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS – PROJET DE TRANSFORMATION DU RÉSEAU SITARAIL
- MEILLEUR PROJET IMMOBILIER 2018 : RÉSIDENCES DAR SAADA – CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS SOCIAUX
- MEILLEUR PROJET DE DÉVELOPPEMENT URBAIN 2018 : AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DE LA VALLÉE DE BOUREGREG – PROJET DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DE LA VALLÉE DE BOUREGREG
- MEILLEURE STRATÉGIE D’ÉTAT 2018: CÔTE D’IVOIRE ET RÉPUBLIQUE DE LA ZAMBIE
- MEILLEURE ENTREPRISE INTERNATIONALE EN CROISSANCE EN AFRIQUE 2018 : ORANGE
- MEILLEUR P-DG AFRICAIN 2018 : MOHAMMED DEWJI, METL GROUP
- MEILLEUR INVESTISSEUR PRIVÉ 2018 : AFRICINVEST
- MEILLEURE BANQUE EN AFRIQUE 2018: BMCE BANK.
MENTIONS SPÉCIALES :
- MEILLEUR PROJET ÉNERGIES RENOUVELABLES 2018 : TERRAWATT INITIATIVE – PROJET TERRAWATT INITIATIVE
- MEILLEUR PROJET ÉNERGIES 2018 : BOUYGUES BÂTIMENT & GROUPE INTERNATIONAL AÉROPORT DE PARIS – DÉVELOPPEMENT DES AÉROPORTS D’IVATO ET DE NOSY BE
- MEILLEUR P-DG AFRICAIN 2018 : BASIL EL BAZ, CARBON HOLDINGS
- MEILLEURE BANQUE EN AFRIQUE 2018 : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MAROC
- PRIX DU JURY
- MEILLEUR PROJET ÉNERGIES 2018 : ELUM ENERGY