Africa Investments Forum & Awards est un événement dédié aux opportunités d’affaires sur le continent africain dans différents domaines : énergie, infrastructures, fusions et acquisitions et stratégies de croissance.

Ce rendez-vous, organisé par Leaders League, rassemble plus de 600 dirigeants de renom dans les secteurs public et privé (P-DG, DG, directeurs d’investissement, directeurs internationaux, experts et acteurs institutionnels…).

AfricInvest obtient le trophée d’or du meilleur investisseur privé en Afrique.

TROPHÉES D’OR:

MEILLEUR PROJET ÉNERGIES RENOUVELABLES 2018 : VESTAS – PROJET ÉOLIEN TAIBA NDIAYE

MEILLEUR PROJET ÉNERGIES 2018 : VEOLIA AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT : PROJET DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ AVEC L’ELECTRICITÉ DE GUINÉE

MEILLEUR PROJET INFRASTRUCTURES 2018 : BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS – PROJET DE TRANSFORMATION DU RÉSEAU SITARAIL

MEILLEUR PROJET IMMOBILIER 2018 : RÉSIDENCES DAR SAADA – CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS SOCIAUX

MEILLEUR PROJET DE DÉVELOPPEMENT URBAIN 2018 : AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DE LA VALLÉE DE BOUREGREG – PROJET DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DE LA VALLÉE DE BOUREGREG

MEILLEURE STRATÉGIE D’ÉTAT 2018: CÔTE D’IVOIRE ET RÉPUBLIQUE DE LA ZAMBIE

MEILLEURE ENTREPRISE INTERNATIONALE EN CROISSANCE EN AFRIQUE 2018 : ORANGE

MEILLEUR P-DG AFRICAIN 2018 : MOHAMMED DEWJI, METL GROUP

MEILLEUR INVESTISSEUR PRIVÉ 2018 : AFRICINVEST

MEILLEURE BANQUE EN AFRIQUE 2018: BMCE BANK.

MENTIONS SPÉCIALES :