La nouvelle n’a encore pas été officiellement annoncée par les parties concernées, mais le chantier est lancé depuis près de deux mois : Fnac Darty, un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager, va s’implanter en Tunisie. Il le fera en partenariat –dont on ignore pour l’instant la forme- avec deux groupes tunisiens qui, eux aussi, mettent la main dans la main pour la première fois à l’occasion de cette grande opération. Il s’agit en l’occurrence du groupe UTIC (Ulysse Trading and Industrial and Commercial), fondé par Taoufik Chaïbi, et aujourd’hui dirigé par son fils, Nabil, et le groupe des frères Koraïch, Zakaria et Rafaa Ben Salem.

Les deux groupes en connaissent un rayon en matière de distribution, même si chacun d’entre eux exerce en même temps d’autres activités -négoce, cosmétiques, électromécanique, emballage, immobilier et tourisme, pour le groupe UTIC, et confection et immobilier, pour le groupe Ben Salem.

Le premier a été le premier en Tunisie à créer un hypermarché en 2001 –Carrefour-, sur la route de La Marsa et est aujourd’hui l’un des grands acteurs de la grande distribution, avec un réseau de 91 magasins, dont 49 Carrefour Market et 40 Carrefour Express.

Le second opère dans la distribution spécialisée –celle des articles de mode-, dont il est en passe de devenir l’un des leaders voire le leader en Tunisie.

La mise en œuvre de ce projet –ce fera à travers une franchise de FNAC Darty- a discrètement débuté en mai dernier, avec la création par le groupe UTIC de ManageTech, une société de conseil en affaires et en gestion, dont le gérant est Sami Smaoui, qui avait rejoint ce groupe en janvier 2018.

Puis, cette société a lancé, successivement en août et en septembre, le recrutement d’abord d’un Store manager –qui sera appelé à «appliquer la politique commerciale de l’entreprise» et à encadrer et animer l’équipe «en vue de satisfaire et fidéliser les clients»- et des hôtes et hôtesses de la franchise FNAC Darty en Tunisie.

Enfin, les groupes Chaïbi et Ben Salem ont créé, début octobre, deux sociétés –dotées chacune d’un capital de 2 millions de dinars- ayant pour objet le commerce de détail des équipements électroménagers et informatiques, des articles scolaires et bureautiques, ainsi que journaux et revues. Ces deux nouvelles entités seront dirigées par Koraïch Ben Salem (président du conseil) et Sami Smaoui (directeur général).

FNAC Darty est déjà présent –en plus, bien sûr de l’Europe (Espagne, Portugal, Belgique, Pays-Bas, et Suisse) et de la région du Golfe (Qatar)- en Afrique subsaharienne (Côte d’Ivoire, Cameroun et Congo) et au Maroc. Dans ce pays, il a un accord de franchise avec le Groupe Aksal, l’un des leaders marocains de la distribution spécialisée.

Rappelons que l’arrivée de FNAC Darty en Tunisie a été évoquée pour la première fois en 2013. Le français, leader européen de son secteur, devait y ouvrir un premier magasin début 2014, avec un acteur du secteur de l’électroménager. Il aura fallu près de cinq ans pour que ce projet se concrétise avec d’autres partenaires tunisiens.