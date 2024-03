La Tunisie gagnerait à adopter, d’après l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE), des programmes spécifiques pour renforcer les mécanismes de protection des consommateurs contre une pratique commerciale qui consiste à réduire la taille ou la quantité d’un produit, tout en maintenant ou en augmentant son prix.

Cette pratique appelée “Shrinkflation” ou “contractionflation”, est une forme d’inflation qui peut avoir de graves conséquences pour les consommateurs, les entreprises et l’économie dans son ensemble, selon un blog publié sur le site web officiel de l’Institut.

En Tunisie, la taille de certains produits alimentaires, dont le pain, des fromages, des jus et du beurre, sont réduits et leurs prix sont restés les mêmes, sans que les consommateurs en prennent conscience. La pratique n’est pas, néanmoins très répandue comme en Europe ou dans d’autres pays du monde.

A cet effet, les autorités devraient anticiper et mettre en œuvre un cadre réglementaire efficace exigeant un étiquetage clair et garantir que les consommateurs soient informés de tout changement de taille du produit tout en conservant le même prix, selon l’IACE.

Le calcul de l’indice des prix à la consommation et la mesure de l’inflation, ne tiennent que difficilement compte de ce phénomène particulièrement ardu à circonscrire. Des programmes de sensibilisation des consommateurs et des campagnes ciblées afin d’informer le public sur la perte de poids et sur la manière de la reconnaître, sont recommandées. “Il peut s’agir de collaborer avec des groupes de consommateurs, des médias et des plateformes numériques”.

Sur le marché, il est recommandé de mettre en place un système de suivi régulier du marché afin d’identifier les cas potentiels de démarque inconnue.

“En mettant en œuvre ces mesures, la Tunisie peut garantir des pratiques équitables sur le marché, protéger les intérêts des consommateurs et promouvoir une communication ouverte entre les entreprises et les consommateurs”, estime l’Institut.

Dans le monde, lorsque les dépenses en matières premières d’un produit augmentent, les entreprises réagissent souvent soit en répercutant la hausse des coûts sur les clients par des augmentations de prix, soit en réduisant la taille du produit tout en maintenant le même prix.

Pour les entreprises qui envisagent de réduire la taille de leurs produits, il est essentiel d’assurer une communication transparente avec les consommateurs.

En Europe, un projet de décret a été envoyé à l’UE en janvier 2024, exigeant que les supermarchés informent leurs clients des cas de rétrécissement d’ici le mois de mars. Cette initiative a débuté en septembre 2022, lorsque l’association de défense des consommateurs “Foodwatch” a été la première à alerter les consommateurs sur la contraction des emballages, en citant le populaire “carré de fromage Kiri” comme un produit dont le poids avait diminué de 20 à 18 grammes.