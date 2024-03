Une évidence : la tricherie est le sport favori de certains acteurs économiques en Tunisie. Au regard de l’ampleur du phénomène, on dirait que c’est dans leur ADN. Toutefois, si ce comportement frauduleux est visible chez les commerçants et les prestataires de services, il l’est moins chez les industriels.

Ces derniers recourent à ce qu’on appelle la “shrinkflation“, une tricherie plus subtile qui nécessite pour la détecter d’importants moyens techniques, financiers et humains.

Au commencement ce phénomène que tout consommateur a eu, un jour, à le remarquer quant il fait ses courses : certains produits voient leur grammage ou volume diminuer, et leur prix stagner voire augmenter… On appelle cela « Shrinkflation », une arnaque commerciale des temps modernes.

Pour ne pas trop augmenter les prix affichés sur les rayons des grandes surfaces et risquer de faire fuir des clients inquiets pour leur portefeuille, certains industriels réduisent discrètement la quantité, voire la qualité de leurs produits.

La shrinkflation : même contenant et moins de contenu

Autrement dit, ils opèrent une augmentation du coût du produit, par la réduction de la quantité ou du volume pour le même prix. L’impression de nombreux consommateurs d’acheter des bouteilles de lait moins remplies, des paquets de biscuits moins garnis ou encore des rouleaux de papier toilette moins fournis, des paquets plus petits mais au même prix…, n’est pas un simple ressenti : elle est bien réelle.

Pour optimiser leurs gains par le biais de cette tricherie, les industriels recourent à la « shrinkflation » durant les périodes de troubles et de déstabilisation : transition démocratique, pandémies, guerres…

Quant ils sont épinglés, leur argumentaire est, toujours, le même. Les fabricants justifient souvent la « shrinkflation » par le prix des matières premières, en forte augmentation sur le marché mondial.

Le phénomène est mieux combattue dans les pays industriels

Néanmoins, il faut reconnaître que la « shrinkflation » n’est pas un phénomène propre aux industriels tunisiens. On le trouve partout dans le monde. La seule différence c’est que dans les pays industrialisés, il existe de puissantes ONG de défense des consommateurs qui jouent le rôle d’alerte et œuvrent à en atténuer l’impact. Parmi ces ONG figure, Foodwatch qui se bat pour une alimentation sans risques, saine et abordable pour tous. Elle milite pour plus de transparence dans le secteur alimentaire, et défend le droit des consommateurs à une alimentation qui ne porte atteinte ni aux personnes, ni à l’environnement. Les résultats de ses enquêtes dans la grande distribution et ses alertes sont souvent hypermédiatisées et largement suivies.

Ailleurs, les distributeurs alertent les consommateurs, qu’en t-il en Tunisie ?

Même les distributeurs se sont associés à cet effort d’alerte et d’information des consommation.

A titre indicatif, au mois de septembre 2023, l’enseigne de grande distribution Carrefour a choisi de signaler 26 produits afin d’avertir ses consommateurs. L’information a été reproduite par tous les médias.

Désormais, l’enseigne a décidé d’avertir ses consommateurs sur les produits objet de Shinkflation en affichant, depuis l’été dernier, des étiquettes orange indiquant : « Ce produit a vu son grammage baisser et le tarif pratiqué par notre fournisseur augmenter » mais aussi, en gras, que l’enseigne « s’engage à renégocier ce tarif ».

En Tunisie, l’Etat doit intervenir

En Tunisie, espérons que l’enseigne qui y est fortement présente (hypermarché, carrefour express…) suivra la même démarche, et ce, au grand bonheur des consommateurs tunisiens. La raison est simple.

Les structures en charge de défense du consommateur en Tunisie, en l’occurrence l’Organisation de défense des consommateurs (ODC) et l’établissement public l’ Institut national de consommation (INC) sont assez chétives pour détecter cette tricherie de grande ampleur.

Seul l’Etat, soucieux en principe du pouvoir d’achat des citoyens et du commerce équitable peut peser de tout son poids pour arrêter cette arnaque dangereuse. Et pour cause, la Shrinkflation, confondue, schématiquement, à « un même contenant et moins de contenu », c’est tout simplement, une inflation déguisée.

A bon entendeur.