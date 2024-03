La 10ème édition du Salon Halal Expo de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) se tiendra du 8 au 12 octobre 2024 au Parc des Expositions du Kram à Tunis. La Tunisie est ainsi le premier pays africain à organiser ce salon.

La première réunion du comité d’organisation de ce salon s’est tenue mardi en présence des représentants des différents ministères et structures concernés, sous la présidence de la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb.

Rapporté par un communiqué de son département, la ministre a, à cette occasion, souligné l’importance de cette manifestation qui permettra de promouvoir les produits tunisiens et d’élargir les perspectives d’exportation pour les opérateurs économiques nationaux.

Ce salon permettra également, selon la ministre de favoriser le développement de l’industrie Halal et de renforcer les relations de coopération entre les pays musulmans ainsi qu’entre les pays musulmans et les autres pays du monde.

Le salon Halal Expo de l’Organisation de la Coopération Islamique a essentiellement pour objectifs de promouvoir les produits et services liés à l’industrie Halal et de permettre aux décideurs et experts d’échanger leurs expériences sur l’industrie Halal.

Ce salon vise aussi à développer le partenariat et les alliances stratégiques entre les acteurs de la filière Halal dans les Etats Membres de l’OCI, à faciliter la diffusion de l’information sur l’offre et la demande intra-OCI des produits et services liés aux secteurs couverts par le salon.

Il a en outre, pour objectif de créer une plate-forme de rencontres entre les professionnels, à développer les investissements intra-OCI dans le domaine, de faciliter aux intervenants l’accès à des produits innovants et à des savoir-faire dans le domaine des nouvelles techniques liées à l’industrie Halal, ainsi que de générer des contacts d’affaires et mettre en relation les industriels et prestataires de services avec l’ensemble des acteurs de l’Industrie Halal.

La 10ème édition du Salon Halal Expo Tunisie est organisée, par le ministère du Commerce et du Développement des Exportations, en collaboration avec la Société des foires internationales de Tunis et le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC).