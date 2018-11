Pour bénéficier gratuitement des plants forestiers, à l’occasion de la Fête nationale de l’arbre 2018, les intéressés doivent déposer une demande auprès des services concernés relevant des Commissariats régionaux du développement agricole dans chaque gouvernorat, selon un communiqué publié dimanche 11 novembre par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Le département de l’Agriculture précise que les plants forestiers seront distribués à partir du lundi 12 novembre 2018 jusqu’au 1er décembre 2018. Les établissements publics, les municipalités, les associations et les comités de quartiers ont le droit de bénéficier de 200 plants au maximum, alors que pour les agriculteurs et les sociétés de mise en valeur, le nombre est illimité, et 20 plants au maximum pour les citoyens.

Pour cette catégorie désirant procéder au boisement, 79 pépinières installées dans les différentes régions du pays ont été mises à leur disposition pour accéder à des plants d’origine forestière, tels que l’eucalyptus, les pins….

Rappelons que la Tunisie célèbre chaque année le deuxième dimanche du mois de novembre la fête de l’arbre.