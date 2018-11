Dans le but de répondre aux attentes de ses clients et de faire face aux risques de cyber sécurité qui pèsent sur les services bancaires numériques, AMEN BANK a le plaisir d’annoncer son obtention de la prestigieuse certification internationale de sécurité ISO/CEI 27001, sur l’ensemble de ses plateformes de banque digitale, dont notamment la première agence bancaire 100% en ligne en Tunisie, AMEN First Bank, qui a été lancée, en 2015.

Dans ce cadre, il est à préciser que l’audit de certification a été effectué par l’organisme international de certification Tüv Rheinland Maghreb. De plus, il est à savoir que la certification ISO/CEI 27001 est une norme internationale permettant d’attester du haut niveau de sécurité d’un système d’information via la mise en place d’un Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI). En fait, cette certification témoigne de la sécurité d’un système d’information sur le plan technique, organisationnel et humain, ainsi que de la bonne gestion et de la maitrise des risques liés à la sécurité, selon une approche Plan de Continuité de l’Activité (PDCA).

Par ailleurs, la certification ISO/CEI 27001 permet :

de mettre en place un dispositif de sécurité global, efficace et conforme aux bonnes pratiques internationales,

de répondre aux attentes des clients et des partenaires,

et de gérer les risques liés à la sécurité de l’information d’une façon continue.

L’obtention de la certification internationale ISO/CEI 27001 sur le périmètre de banque digitale traduit l’engagement réel et continue d’AMEN BANK et d’AMEN First Bank à conserver leur leadership au niveau des offres de produits et services de la banque digitale, qui sont désormais labélisés avec un niveau international de sécurité, permettant de garantir l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des informations clients.

Aussi, AMEN BANK et AMEN First Bank démontrent-elles, une fois de plus, la relation de confiance qu’elles entretiennent avec leurs clients, en plaçant la sécurité au cœur de leurs préoccupations, afin de protéger leurs clients, leurs données et leurs informations.

http://m.certipedia.com/?id=9108651608

Le groupe TÜV Rheinland est un prestataire de services techniques et un organisme certificateur Allemand leader dans le monde. Créé en 1872 et ayant son siège social à Cologne, le groupe emploie environ 19 700 personnes et opère dans 62 pays.