Vendredi 9 novembre 2018, l’Espérance sportive de Tunis s’est imposée, en finale de la Ligue des Champions d’Afrique, devant Al Ahly du Caire sur le score de 3-0.

Etaient notamment présents le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, le président de la CAF, Ahmed Ahmed, et président de la FIFA, Gianni Infantino, sans oublier d’autres personnalités tunisiennes, notamment Majdoline Cherni (la ministre de la Jeunesse et des Sports) et Wided Bouchamaoui (ancienne présidente de l’UTICA).

En remportant son troisième titre de Champion d’Afrique, vendredi 9 novembre 2018 à Radès, devant 60.000 spectateurs, l’Espérance Sportive de Tunisie fait d’une pierre trois coups.

Avec cette victoire sans bavure et ce troisième titre (après ceux de 1994 et 2001), l’EST se hisse au sommet du football africain. Un prestige rêvé par tous les clubs.

Ensuite, sur le plan financier, l’EST frappe un grand coup, car le club de Bab Souika empoche 2,5 millions de dollars (soit près de 6 millions de dinars tunisiens). Mais ce n’est pas tout, l’EST se qualifie au passage pour la Coupe du monde des clubs qui aura lieu à Dubaï du 12 au 22 décembre prochain. Des milliers de dollars supplémentaires dans les caisses du club tunisien.

A noter qu’en 2017, le vainqueur avait empoché une prime de 4,24 millions d’euros.

Voici les primes du Mondial des clubs 2017 :