La Foire internationale de Sousse accueillera, du 14 au 17 novembre 2018, le 3ème Salon de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

Le salon est organisé en partenariat avec le bureau de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) à Sousse, le Bureau de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) à Sousse et le Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA).

Dans un point de presse tenu, mardi, le président directeur général de la Foire internationale de Sousse, Abdelaziz Dahmani, a indiqué que le salon permet aux professionnels et visiteurs de s’informer sur les derniers produits, matériaux et innovations dans les secteurs de l’agriculture et l’agroalimentaire.

Il a ajouté que cette édition sera marquée par la présence d’environ 100 entreprises spécialisées dans diverses activités liées à ces deux secteurs telles que la congélation des viandes et des volailles, l’industrie laitière et l’emballage des denrées alimentaires, des boissons et de l’huile d’olive.

Le directeur commercial du salon Aymen El Douss a souligné que les visiteurs auront l’occasion, lors de cette édition, de découvrir les processus de fabrication et de commercialisation des différents produits alimentaires.

Des communications portant sur les mécanismes de création et de financement des projets dans l’agriculture, l’agroalimentaire, l’aquaculture et la transformation des produits biologiques, seront données en marge du salon.