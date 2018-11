Dans le cadre du mois de novembre baptisé le mois des cultures numériques, l’Institut français de Sfax donne à voir à partir du 9 novembre prochain, une exposition intitulée “Suite Kairouan” de l’artiste Mouna Jemal.

A cette occasion, Mouna Jemal Siala donne la parole à ses invités Houda Ghorbel et Wadi Mehri pour une “Suite Ward et Cartouch” (exposition).

Mouna Jemal Siala est une artiste visuelle, protéiforme. Son art articule le numérique, le virtuel et le réel. Préoccupée par le souci de garder la mémoire d’une action, d’un événement, d’un vécu, elle sillonne son histoire personnelle, liant de manière indissociable sa vie et son art.

Ses triplés, son corps de femme et les événements de son pays traversent son œuvre. Son regard d’observation passe de l’intime et du particulier au général et à l’objectif.

Houda Ghorbel et Wadi Mhiri sont deux artistes multidisciplinaires installés à Tunis. Leurs œuvres croisent de multiples genres : installations, vidéo, performances, céramique et architecture de l’espace. Ils interrogent le corps humain, la mémoire, le symbolisme des identités et l’impact de la société actuelle dans le vécu ressenti. Ils ont participé à plusieurs projets, expositions et résidences nationales et internationales.

Dans le cadre du ” Novembre numérique “, la Maison de France propose de mettre en avant durant cette période les cultures numériques dans leurs formes les plus variées pour faire découvrir des technologies, des contenus et des usages à travers diverses manifestations. La programmation est articulée autour de quatre axes : décoder, jouer, penser et créer.