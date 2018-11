Le remaniement tant attendu depuis plusieurs mois -voire une année- a finalement eu lieu dans la soirée du lundi 5 novembre 2018.

En effet, Youssef Chahed a opéré un large remaniement de son gouvernement qui a concerné dix-huit (18) départements ministériels, en l’occurrence treize (13) ministres et cinq (5) secrétaires d’Etat.

Répondant implicitement à celles et ceux qui ne sont pas d’accord avec ce remaniement, Chahed a déclaré avoir procédé à ce changement “conformément aux attributions qui lui sont dévolues par la Constitution, et ce afin de conférer davantage d’efficience à l’action du gouvernement”.

Il a poursuivi en soulignant que la démarche suivie pour opérer ce remaniement depuis son premier gouvernement, annoncé le 20 août 2016, est basée sur l’adéquation entre les exigences de la compétence et de l’aptitude à être au service des citoyens. “Cela outre, a-t-il ajouté, le dialogue établi avec les acteurs politiques pour la constitution d’une équipe gouvernementale solidaire, cohérente et responsable œuvrant à mettre fin à la crise politique actuelle, à la réalisation de la stabilité du pays et au règlement des dossiers en suspens, notamment économiques et sociaux”.

Selon lui, les concertations “nécessaires” ont été engagées avant de procéder au remaniement, et qu’il est de nature “à préparer le pays aux prochaines échéances importantes en garantissant un climat sain et une feuille de route claire”.

Les prochaines élections qui se tiendront dans moins d’un an exigent le parachèvement du processus institutionnel et une administration plus efficace pour résoudre les problèmes des citoyens, relève Youssef Chahed.

Il a félicité les ministres et les secrétaires d’Etat qui ont quitté le gouvernement et qui ont “travaillé dans des conditions difficiles”.

Voici la liste des ministres et secrétaires d’Etat du gouvernement Chahed 3:

Ministres

– Ministre de la Justice: Karim Jamoussi

– Ministre de la Fonction publique, de la Modernisation de l’administration et des Politiques publiques: Kamel Morjane

– Ministre de la Santé: Abderraouf Cherif

– Ministre des Affaires locales et de l’Environnement: Mokhtar Hammami

– Ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières: Hédi Mekni

– Ministre de la Jeunesse et des Sports: Sonia Bencheikh

– Ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi: Saida Ounissi

– Ministre du Tourisme et de l’Artisanat: René Trabelsi

– Ministre du Transport : Hichem Ben Ahmed

– Ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire: Noureddine Selmi

– Ministre auprès du chef du gouvernement chargé de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger: Radhouane Ayara

– Ministre auprès du chef du gouvernement, chargé de la Relation avec les instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l’Homme: Mohamed Fadhel Mahfoudh

– Ministre auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Economie sociale et solidaire: Chokri Ben Hassen

Secrétaires d’Etat

– Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises, chargé des PME: Habib Dabbabi

– Secrétaire d’Etat auprès du ministre du Transport: Adel Jarboui

– Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Jeunesse et des Sports: Ahmed Galloul

– Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires locales et de l’Environnement: Besma Jebali

– Secrétaire d’Etat auprès du ministre du Commerce, chargé du Commerce intérieur: Samir Bechoual.