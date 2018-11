La Tunisie compte attirer 8 millions de touristes en 2019. Pour ce faire, elle compte engager des actions de promotion sélectives, tout en donnant la priorité certains marchés. C’est ce qui ressort du projet du budget économique pour l’exercice 2019.

Les efforts se poursuivront l’année prochaine pour améliorer l’image de marque de la destination tunisienne, retrouver la confiance des tour-opérateurs et renforcer les réalisations accomplies sur les marchés algérien et russe, en tant que marchés stratégiques porteurs.

L’accent sera mis également sur l’attraction des touristes ayant un pouvoir d’achat élevé et les plus dépensiers, sans oublier la conquête de nouveaux marchés en Afrique, au Moyen-Orient et au Japon, d’après le document.

Parmi les projets programmés en 2019, figurent le lancement de l’exploitation de 20 hôtels, dont la capacité d’accueil est de 2.000 lits et de 35 entreprises d’animation.

Il s’agit, également, de préparer les études relatives à l’équipement de la zone touristique de Tataouine et d’élaborer l’étude de faisabilité de la zone touristique de Zouaraa (Béja).

Durant le premier semestre de 2018, le nombre de visiteurs et les recettes touristiques ont respectivement augmenté de 29% et de 46% par rapport à la même période de 2017.