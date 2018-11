La Bourse de Tunis démarre la séance de lundi dans le vert, où le TUNINDEX signe une hausse de 0.36 % à 7 427.82 point, dans un volume d’affaires de 0.199 MTND, a indiqué l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, le titre GIF FILTER avance de 2.94% à 1.05 TND suivi par le titre SIMPAR et UADH qui affichent respectivement un rebond de 2.71 % et 2.68 % à 27.99 TND et 1.91 TND.

A la baisse, le titre SOTEMAIL recule de 2.90 % à 1.67 TND tout comme les titres SOTUMAG et SOPAT qui baissent respectivement de 2.48% et 2.38 % à 2.75 TND et 1.64 TND.