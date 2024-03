Prés de 25 villages de montagne Dahar parcourant trois gouvernorats en l’occurrence Tataouine, Mednine et Gabes forment un nouveau circuit touristique au sud tunisien qui vient d’être lancé officiellement dans le cadre de la “Route culinaire Zitoun Zarrazi aux montagnes Dahar”. Ce circuit s’inscrit dans le cadre du programme « Route Culinaire de Tunisie » du projet « Promotion du Tourisme durable » , mis en œuvre par le Ministère du Tourisme et de l’artisanat avec l’appui de la GIZ et financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement et par l’Union européenne dans le cadre de son programme “Tounes Wijhetouna”.

Ce nouveau circuit, informe la GIZ, se présente comme une immersion dans l’histoire des civilisations qui se sont succédé en Tunisie et un voyage à la découverte des joyaux du patrimoine du sud tunisien.

Mis en œuvre par l’Association de la protection des ksours et de la sauvegarde du patrimoine à Béni Khadèche, ce circuit met en valeur le patrimoine historique, humain, culturel, matériel et immatériel dont regorge le sud tunisien, à travers des expériences touristiques créatives et culinaires co-créées avec des agriculteurs, artisans et entrepreneurs touristiques locaux ainsi qu’avec des villageois des montagnes Dahar : Taoujout, Matmata, Zmerten, Toujen, Beni Khedech, Gomrassen, Douiret, Ksar Hadeda.

Ci-après un aperçu historique de six villages selon les données présentées autour de ce circuit:

Taoujout : La colline parfumée

Taoujout » est un mot berbère qui signifie « la colline parfumée » ou « la menthe ». Situé à l’extrémité nord du Djebel Dhahar, 20 km au nord du village de Matmata el Guedima (l’ancienne Matmata), cet ancien village berbère qui demeure peuplé jusqu’à aujourd’hui est doté de différents types de monuments domestiques, religieux et économiques qui sont soit bâtis, soit creusés dans le rocher à flanc de montagne (huileries, habitats, marabouts, mosquées, ksar).

Tamezret: Un village berbère daté de de 820 de l’Hégire/1410 ap. J.-C

Tamezret est un mot berbère qui signifie « le village », ou « ce qui apparaît très élevé du loin ». Situé à15 km au nord de Matmata au niveau de la limite septentrionale du Djebel Dhahar, cet ancien village berbère peuplé jusqu’à nos jours, est daté selon une inscription arabe de 820 de l’Hégire/1410 ap. J.-C. L’on y retrouve différents types de monuments domestiques, religieux et économiques qui sont soit bâtis, soit creusés dans le rocher à flanc de montagne (huileries, maisons, marabouts, mosquées, ksar).

Oued Ben Aissa: du nom d’un saint marocain fondateur de la Isawiya

La nomination de l’oued dérive du nom d’un saint marocain Mohamed Ben Issa, fondateur de la méthode mystique “Īsawīya”, suite à la propagation de cette pratique dans certains villages. L’oued a été auparavant appelé oued « Asacsi », un mot berbère qui signifie « la joie ». Situé à 6 km à l’ouest de Matmata, il s’étale sur 12 km, allant de Beni Issa el Guedima (l’ancienne) dans la montagne jusqu’à Beni Issa (nouvelle).

L’oued contient plusieurs villages berbères répartis aux sommets et aux pieds des montagnes. Outre le village de Beni Issa, les autres villages sont actuellement abandonnés par ses habitants. On y retrouve différents types de monuments domestiques, religieux et économiques qui sont soit bâtis, soit creusés dans le rocher à flanc de montagne (Ksar, citadelle Mira, habitats, mosquées, marabouts, zaouias des méthodes mystiques).

Matmata: Tribu berbère de l’époque médiévale

Le village tire son appellation du nom d’une tribu berbère. Situé à 35 km à l’ouest de Gabès, au niveau de la limite septentrionale du Djebel Dhahar, cet ancien village berbère qui remonte probablement à l’époque médiévale n’a pas été abandonné par ses habitants malgré l’édification d’un nouveau village portant le même nom (Matmata nouvelle) au pied de la montagne depuis les années soixante. Le village est jonché de constructions troglodytes diversifiées telles que les maisons, les huileries, marabouts. Il comprend aussi des monuments bâtis tels que les mosquées, les citadelles, une synagogue. Ce village renferme l’unique école de montagne daté du 12ème siècle de l’Hégire/18 siècle ap. J.-C.

Lella Telacueste: La Dame/la gentille soeur

« Lella » est un mot berbère qui signifie « la dame ». Telacueste : « Tela » est un mot arabe qui signifie « colline », et « cuesta » c’est une forme structurale de relief à double pente asymétrique. « Telcuesta » signifie aussi en langue berbère « la gentille sœur ». Situé à 6 km au sud de Matmata el Guedima au nord du Djebel Dhahar, ce village est l’un des plus anciens lieux de culte dans la région de Matmata où on y trouve différents types de croyances apparaissent dans ce monument, montrant des pratiques de vénération des arbres (jujubier) et des roches. Le monument se compose de pièces creusées et bâties (cuisine, abattoir, chambre, marabout).

Henchir el Gueciret: Monument romain

Le monument romain se situe dans le village d’El Adbech, à 18 km au sud de Matmata el Guedima. Il se compose de dix pièces ordonnées autour d’une cour intérieure bordée par une galerie de sept colonnes servant à circuler. Plusieurs bas-reliefs sculptés dans des blocs de pierres taillés qui comprennent des thèmes humains, animaliers et géométriques.