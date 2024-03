Dr Rym Zalila-Wenkstern : Une carrière jalonnée de smart projets dans le secteur des Transports et ornée par des prix internationaux

Dr Rym Zalila-Wenkstern est professeur d’informatique à la Erik Jonsson School of Engineering and Computer Science aux Etats Unis. Elle a été sélectionnée par l’Association Franco-tunisienne « RECONNECTT » en tant que « Woman in Tech of the year 2023 ».

Après un doctorat en informatique de l’Université de Tunis (Tunisie), Dr Rym Zalila a décroché un autre toujours en informatique de l’Université d’Ottawa (Canada) avant de s’installer aux Etats-Unis. Elle est le fondateur et directeur de l’UT Dallas Center for Smart Mobility (https ://cosmo-utd. org/), un centre qui a pour mission de fournir des solutions avancées destinées aux technologies de véhicules intelligents et des infrastructures de transport afin d’améliorer la sécurité, de réduire les émissions et d’améliorer la mobilité et la justice des transports pour tous les usagers urbains.

Le Dr. Wenkstern est aussi directeur du laboratoire Multi-Agent and Visualization Systems (https : //www. utdmavs. org/). Ses recherches portent sur tous les aspects de l’ingénierie de grands systèmes complexes du monde réel utilisant le paradigme de l’agent, en mettant l’accent sur les défis des villes intelligentes. Elle a siégé à plusieurs comités d’organisation de conférences internationales et a participé à de nombreux comités de programmes.

Dr Zalila-Wenkstern est connue sur la scène publique américaine. Elle a récemment fait l’objet d’un reportage sur CBS 11 News et elle est citée dans nombre d’articles de presse dans Dallas Innovates et Community Impact, et d’entrevues avec le Dallas Business Journal et Smart Cities Connect.

Les recherche de Dr Rym Zalila sur les systèmes de transport intelligents a reçu le prix Smart 50, qui récompense chaque année les projets intelligents mondiaux les plus innovateurs et les plus influents. Elle a été finaliste aux Tech Titan Awards, qui récompensent l’élite de la technologie du nord du Texas. Ses travaux sur les systèmes de simulation basés sur des agents ont reçu deux fois le prix AAMAS Best Demo/System Award, le prix Best Paper Award at Agent-Directed Simulations et le prix Overall Best Paper Award at Spring Simulation Conference.

Dr. Zalila-Wenkstern a fondé le programme Executive Masters of Science in Software Engineering à UT Dallas en 2012 et a été directrice du programme de 2012 à 2017.

Elle a travaillé comme consultante pour des organismes américains et européens et a été récompensée deux fois pour sa contribution exceptionnelle au Département d’informatique et a reçu deux fois le prix d’excellence en enseignement de l’École Erik Jonsson.

« L’intelligence se paie cher ou se nie. » disait Albert Camus. Il est malheureux que les intelligences des Tunisiens soient reconnues et gratifiées partout où elles sont et sont niées ou pire dénigrées dans leurs pays de naissance.

Dr. Zalila-Wenkstern a eu la chance de voir son savoir, son intelligence, sa compétence reconnues, encouragées et gratifiées dans son pays d’adoption : les Etats-Unis.

A.B.A + RECONNECTT