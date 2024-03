Une unité de production du groupe français spécialisé dans la vente de fournitures scolaires et de bureautique est en cours d’installation, dans la zone industrielle de Fouchana, dans le gouvernorat de Ben Arous. L’objectif de l’entreprise est de créer 250 emplois dans 3 ans et 1700 emplois dans 10 ans avec un investissement de 500 000 euros, a indiqué, vendredi, l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA).

Dans le cadre du suivi de l’implantation de cette nouvelle unité de production, le Directeur Général de la FIPA, Jalel Tebib a reçu, vendredi, au siège de l’Agence, Rahim Salhab, directeur Technique (Tunisie) et Directeur Recherche et Développement (Chine) du groupe français.

Lors de cette rencontre, Tebib a présenté les spécificités du climat des affaires en Tunisie ayant permis à plusieurs entreprises étrangères de consolider leurs investissements au cours de ces dernières années, et ce, dans plusieurs secteurs d’activité notamment le secteur de la plasturgie ainsi que le rôle de la FIPA en matière de conseil, d’encadrement et d’assistance.

Fondée en 1947, MAPED est une société familiale française qui crée et fabrique des articles scolaires d’écritures, de coloriage et de bureau, ainsi que des kits d’activités ludiques et des contenants alimentaires nomades.

Présent dans 120 pays, le groupe comptabilise 17 filiales, et intervient sur les marchés de la coupe, du traçage et de l’effaçage. Ses unités de fabrications sont installées en Chine, Inde et Mexique.