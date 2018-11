La présidence du gouvernement a approuvé la mise en place d’une instance indépendante de contrôle pour surveiller quatre ou cinq entreprises publiques du transport, a indiqué le ministre du Transport, Radhouane Ayara, lors d’une séance d’audition tenue vendredi à l’ARP.

Répondant à une question du député Imed Daimi sur l’existence d’une enveloppe de 12 millions de dinars (MDT) qui ne figure pas dans le budget du ministère, il a précisé que “ces sommes injustifiées sont à la baisse au cours de ces dernières années”, et que “l’audit des comptes figure parmi les priorités actuelles, d’autant plus que l’absence des pièces justificatives exige un contrôle en dehors du ministère du Transport et que ce dossier est d’ores et déjà transféré à la présidence du gouvernement”.

Daimi a indiqué que la création de cette instance est une bonne idée, soulignant l’importance de donner des éclaircissements sur cette instance, sa composition, ainsi que les domaines de ses interventions.

Il a également appelé au limogeage des responsables au sein des entreprises du ministère qui camouflent les données, étant donné que d’importantes pertes sont cumulées dans ces entreprises, estimées à 800 MDT.