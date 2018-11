L’UBCI Groupe BNP Paribas lance son Challenge INNOVACT, avec une originalité : il associe étudiants et professionnels de la banque autour du développement de solutions bancaires innovantes.

De ce fait, le Challenge INNOVACT s’adresse aux étudiants de grandes écoles et universités tunisiennes qui souhaitent réfléchir et se mobiliser, avec l’aide d’experts de l’UBCI, autour de concepts nouveaux portant sur les thèmes suivants :

l’amélioration du parcours client

l’optimisation de l’organisation des processus

l’engagement de la banque envers ses collaborateurs

l’engagement de la banque envers l’environnement.

Les 10 équipes constituées à l’issue des inscriptions sont composées d’un collaborateur UBCI porteur de projet et de 3 étudiants qui contribueront, durant 6 semaines, au sein de workshops et de programmes de formation, à concevoir leurs projets depuis la phase d’idées jusqu’à la concrétisation par un POC (Proof of Concept).

Tout ceci a été dévoilé mercredi 31 octobre lors de l’inauguration du Lab Innovation “LAV4UU“ situé à l’agence de l’UBCI aux Berges du Lac 2, en présence du directeur général de la banque, Pierre Bérégovoy, des collaborateurs de la banque et de nombreux invités.

Et c’est le 13 décembre prochain, lors du DEMO DAY de ce Challenge, qu’un jury composé d’experts de Tunisie et du Groupe BNP Paribas sélectionnera trois équipes gagnantes qui remporteront jusqu’à 12.000 dinars de dotations.

A travers cette opération, explique un communiqué, l’UBCI entend valoriser sa culture d’entreprise résolument orientée innovation, visant à promouvoir l’engagement de ses ressources humaines en tant qu’acteurs de la stratégie de transformation de la banque, en développant une démarche d’intrapreunariat.

Les collaborateurs de la banque impliqués partagent ainsi leur expertise au sein d’une expérience collective innovante, leur permettant de diversifier la pratique quotidienne de leur métier.

Avec le challenge INNOVACT, l’UBCI ambitionne donc de cultiver une relation pérenne d’échanges avec le monde étudiant dont la valeur ajoutée est appréciée, notamment en matière d’application des nouvelles technologies au contexte bancaire présent et à venir.

De leur côté, les étudiants sélectionnés disposeront d’une référence auprès d’un établissement bancaire d’envergure internationale venant enrichir leurs compétences et expérience professionnelle sur le terrain.