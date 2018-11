La Bourse de Tunis entame la séance du jeudi dans un territoire positif, où le TUNINDEX grimpe de 0,15 % à 7 410,73 points, dans un volume d’affaire de 0,190 MD, selon les analyses de l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, le titre SOTRAPIL gagne 5,39 %, à 17, 18 TND suivi par TELNET et TUNISAIR qui s’adjugent respectivement 4,23% et 3,44 %, à 9.36 Dinars (D) et 0,60 D.

A la baisse , Le titre OFFICE PLAST perd 2,93 %, à 2,65 D, tout comme les titres MONOPRIX et AMS qui se sont repliés respectivement de 2,53 % et 2,50 %, à 8,07 D et 10,78 D.