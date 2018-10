Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche propose une stratégie de travail sur cinq ans comportant une nouvelle carte agricole visant la bonne gestion des eaux d’irrigation via de nouvelles techniques, a déclaré le secrétaire d’Etat chargé des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdallah Rabhi.

Il a ajouté, au cours d’une conférence sur la rationalisation de l’utilisation des eaux d’irrigation, tenue mardi 30 octobre, qu’un montant de 1 milliard de dinars a été alloué à la modernisation des périmètres irrigués.

Au sujet des précipitations, Rabhi a souligné que la saison est bonne, faisant savoir que les quantités de pluies collectées dans les barrages ont atteint 1 milliard de mètres cubes (m3), contre 590 millions de m3 l’année dernière, soit une augmentation de 400 millions de m3.

A noter que la capacité des barrages en Tunisie est de 2,200 milliards de m3, soit un taux de remplissage de 50%.

Le président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), Abdelmajid Ezzar, a souligné la nécessité d’identifier de nouvelles cultures non consommatrices d’eau et des semences qui résistent à la sécheresse, outre le dessalement de l’eau, et ce afin de garantir la rationalisation de la consommation d’eau.

Il a avancé que le changement climatique engendrera des années de sécheresse, d’où la nécessité de maîtriser l’exploitation des ressources en eau, notamment les eaux d’irrigation estimées à 80% de la consommation totale des eaux.