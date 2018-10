“Les journées nationales de promotion des industries du textile et de l’habillement et du cuir et de la chaussure” se tiendront les 30 et 31 octobre à Tunis, autour de deux événements principaux, le forum international de la créativité et le salon d’intégration.

Prennent part à cette manifestation, organisée à l’initiative de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), des experts économiques et des représentants d’institutions publiques.

Au programme du forum, figurent une conférence sur la créativité, l’innovation et l’attractivité des secteurs ITH et ICC et quatre Workshops sur le financement des entreprises dans le secteur ITH, la responsabilité sincère de l’entreprise dans les secteurs des ITH et ICC et les perspectives de carrière dans le secteur des ICC pour les jeunes diplômés et les chercheurs d’emplois.

Le quatrième atelier sur le thème “Quelle Stratégie de Promotion à l’international pour la Tunisie ?” concerne les mutations des modes de consommation dans les secteurs ITH et ICC et des tendances de la consommation et du sourcing des principaux marchés.

Un Défilé de Mode “Made in Tunisia Made for Fashion” est également programmé au deuxième jour de cette manifestation.

Le Salon d’intégration vise à renforcer les dispositifs de sourcing de proximité en réunissant les plus importants fournisseurs tunisiens de matières premières et d’accessoires dans les secteurs ITH et ICC pour soutenir l’intégration tuniso-tunisienne. Il est composé des mini-souks de sourcing pour des fournisseurs tunisiens.

Entre 2017 et 2018 (9 mois), les exportations des industries du textile/habillement ont progressé de 18,8%, à 5,356 milliards de dinars. De même, les exportations des industries du cuir et de la chaussure ont augmenté de 23%, à 1,149 milliard de dinars.

Selon l’APII, les secteurs du textile-Habillement et du cuir et de la chaussure, pionniers de l’industrie tunisienne ont connu leurs jours de gloire jusqu’à la fin des années quatre-vingt-dix. Par la suite, le démantèlement des Accords Multifibres en 2005, a eu pour conséquence, l’inondation des marchés, par les produits asiatiques, en particulier d’origine chinoise. Depuis, le secteur TH tunisien a beaucoup souffert de voir sa position décliner dans la liste des fournisseurs de l’UE, principal marché.

D’autant plus que les entreprises des secteurs textile-Habillement et du cuir et de la chaussure tunisiennes doivent faire face constamment, à la concurrence, à l’ouverture internationale des marchés, aux exigences des consommateurs. Elles sont surtout, confrontées au changement continu des tendances et de la mode.

Face à ce tourbillon de mutations et de changements rapides, l’entreprise doit être à jour, vaillante, créative, innovante et réactive.

Toutefois, le renforcement des entreprises opérant dans ces secteurs, est tributaire du développement et du renforcement de la chaîne de valeur, pour pouvoir migrer du statut vulnérable d’entreprise sous-traitante à faible valeur ajoutée, à une entreprise productrice de produit à forte valeur ajoutée et compétitive qui peut faire face aux nouveaux défis et résister à la concurrence mondiale.