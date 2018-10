Djerba Midoun a remporté le premier prix du Megara Challenge 2018, devant 60 villes tunisiennes et étrangères.

La commune s’est distinguée par son projet “Midoun connect” élaboré par un cadre municipal, Walid Ben Maiz. Il s’agit d’une plateforme numérique interactive relative aux services municipaux.

Le deuxième prix à échu à la ville de Menzel Jemil (gouvernorat de Bizerte) pour son projet “propriété intelligente”.

Le troisième prix a été attribué à la municipalité de Tunis pour son projet “paiement à distance des redevances municipales”.

La deuxième édition de Megara Challenge Tunisia s’est tenue les 25 et 26 octobre 2018 à Gammarth, à l’initiative de l’Association tunisienne des conseils et orientation géographique numérique (ATCOGEM), en partenariat avec les ministères des affaires locales et de l’équipement, ainsi que les municipalités de La Marsa et de Sidi Bou Said.

Quatre critères ont été retenus pour la sélection des meilleures villes intelligentes “smart cities”, parmi des projets locaux et arabes, africains et européens : la créativité, l’efficacité, l’innovation et la capacité de transférer l’expérience à d’autres municipalités.