Les participants à une réunion tenue lundi 22 octobre sur la situation environnementale dans les municipalités de Telbet, Sedouikech et Ouersighen dans la délégation de Djerba-Midoun, ont convenu de la réouverture provisoire du Centre de collecte et d’emballage des déchets de Telbet à Djerba Midoun.

L’accord porte aussi sur l’impératif de mettre fin à la méthode de l’emballage des déchets sous forme de cubes dès la fin du contrat de la société qui exploite le centre, vers le mois d’avril prochain.

Il s’agit également d’entamer des travaux d’entretien au niveau dudit centre à partir des mois prochains et renforcer les actions d’intervention quotidienne pour minimiser l’impact de pollution et éliminer les insectes et les mauvaises odeurs.

Poursuivre les efforts visant à trouver une solution définitive au problème de pollution dans la région à travers l’accélération du lancement du projet de gestion des déchets.

Ces décisions ont été prises à l’issue de cette réunion à laquelle ont pris part le gouverneur de Médenine, les présidents des trois municipalités et des représentants de la société civile dans ces trois régions.

Des habitants de Telbet, Sedouikech et Ouersighen avaient bloqué, samedi, l’entrée au centre de collecte et d’emballage des déchets de Telbet à Djerba Midoun.

Les protestataires ont interdit les camions à benne d’y accéder, revendiquant une solution définitive au problème des déchets dans la région.

L’emballage des déchets sous forme de cubes, solution provisoire adoptée depuis des années, a causé de mauvaises répercussions environnementales et sanitaires sur les habitants des zones limitrophes, avaient regretté les manifestants.