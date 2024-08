La dixième session extraordinaire de la Conférence Ministérielle Africaine sur l’Environnement (AMCEN) et les consultations régionales de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULD) se tiendront, du 30 août au 6 septembre 2024, à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Ces réunions seront placées sous le thème « Renforcer les ambitions de l’Afrique pour réduire la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse. »

Cette thématique envisage un engagement renouvelé des États membres, des partenaires et des parties prenantes pour augmenter les ambitions de l’Afrique, afin de renforcer la résilience des populations face aux effets de la sécheresse et d’accroître les investissements dans l’adaptation, la dégradation et la désertification, selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).

Cette 10ème session extraordinaire sera une opportunité pour les ministres de fournir des orientations politiques pour la préparation et la participation de l’Afrique aux prochains événements environnementaux clés, dont la conférence des Nations unies sur la biodiversité (COP 16) et la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 29).

Elle vise à renforcer le travail de la Conférence dans sa contribution à l’environnement et à l’agenda de développement durable de la région, y compris le renforcement des efforts pour atténuer les sécheresses en Afrique et évaluer les progrès des objectifs de neutralité de la dégradation des terres.

Il s’agit aussi, d’améliorer les opportunités de restauration des écosystèmes et d’identifier et renforcer les partenariats et les synergies pour améliorer la mobilisation des ressources, afin de faire face à la dégradation des terres, à la désertification et à la sécheresse.

La dixième session sera marquée par le lancement de l’Atlas du capital naturel de l’Afrique, élaboré à la demande de AMCEN.

Cet atlas fournira une vue d’ensemble des ressources naturelles de l’Afrique et soulignera leur importance pour la croissance économique et le bien-être humain.