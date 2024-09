L’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Énergie (ANME), en partenariat avec l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), l’Union Européenne et la Coopération Internationale Allemande, a organisé une conférence de presse le mercredi 4 septembre 2024.

L’événement, tenu au siège de l’ANME, visait à annoncer le “Forum Méditerranéen pour la Décarbonisation DecarboMed 2024”, qui se déroulera les 24 et 25 septembre à Tunis, sous le thème “Vers une Méditerranée sans carbone”. Plusieurs personnalités de premier plan étaient présentes, dont Fathi Hanchi, Directeur Général de l’ANME, Céline Moyroud, Ambassadrice et Représentante Résidente du PNUD en Tunisie, et Hichem Elloumi, Vice-Président de l’UTICA.

Lors de son discours, M. Hanchi a souligné que ce forum constitue une étape cruciale dans l’engagement de la Tunisie pour la lutte contre le changement climatique. Il a insisté sur l’importance de réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre, en particulier celles issues des activités humaines, de décarboner l’approvisionnement énergétique et d’améliorer l’efficacité de la demande énergétique. Selon lui, atteindre ces objectifs est essentiel pour une transition énergétique équitable et durable dans toute la région méditerranéenne.

Hichem Elloumi, représentant le secteur privé, a quant à lui insisté sur le rôle central que doivent jouer les entreprises tunisiennes dans la réduction des émissions de carbone, précisant que 75 % de ces émissions proviennent de l’énergie. Il a rappelé l’engagement de la Tunisie à réduire ses émissions de 45 % d’ici 2030. Cette réduction est un défi majeur, mais il est crucial que le secteur privé adopte des technologies propres et se conforme aux réglementations environnementales internationales, notamment pour les entreprises orientées vers l’exportation.

Céline Moyroud a, de son côté, mis en avant l’appui du PNUD à l’ANME, une coopération qui remonte à plus de 20 ans. Elle a souligné l’importance des projets menés en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables, et a insisté sur le soutien continu du PNUD dans la mise en place du forum DecarboMed 2024. Moyroud a également annoncé la mise en œuvre d’une première plateforme pilote en Tunisie, destinée à mesurer et suivre le niveau d’empreinte carbone des entreprises. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’alignement avec les stratégies et objectifs du gouvernement tunisien en matière de développement durable.

Le forum DecarboMed 2024 s’articulera autour de 9 tables rondes et 5 ateliers. Ces sessions se concentreront sur les dernières avancées dans la réduction des émissions de carbone, les nouvelles technologies, ainsi que les meilleures pratiques à adopter pour accélérer la transition vers une économie bas carbone. Des expositions présenteront également des entreprises et institutions nationales et internationales œuvrant dans le secteur de la réduction des émissions de carbone. En outre, le forum verra le lancement d’une plateforme dédiée à aider les entreprises tunisiennes à identifier et mesurer leur empreinte carbone. Cette plateforme facilitera l’accès à des expériences réussies dans les domaines des énergies renouvelables et de l’économie circulaire, et proposera une base de données de 1000 entreprises proposant des équipements et services pour réduire les émissions.

Le DecarboMed 2024 vise à être un espace d’échange et de collaboration, offrant une opportunité unique de découvrir les meilleures stratégies pour une transition énergétique réussie dans la région méditerranéenne. Ce forum représente une occasion majeure de renforcer les partenariats et de soutenir la Tunisie dans son engagement vers une économie plus verte et durable.