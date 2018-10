“Le gouvernement n’a pas réussi à mettre fin au phénomène de la construction anarchique”. C’est l’aveu d’impuissance du ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Salah Arfaoui, lors un atelier sur “la valorisation des déchets de construction et de démolition”.

En effet, 37% des constructions en Tunisie ne sont pas autorisées, a-t-il fait savoir, ajoutant que le nombre de quartiers anarchiques s’élève à environ 1.250 sur l’ensemble du territoire national, un phénomène qui est en progression, regrette-t-il.

Mais le ministre assure que son département fait tout son possible, avec le concours de tous les intervenants et de la société civile , pour publier des décisions et adopter des orientations visant à mettre fin définitivement à cette situation.

Il espère voir le code de l’aménagement et de l’urbanisme, soumis actuellement à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), contenir des mesures permettant de maîtriser le phénomène de la construction anarchique.