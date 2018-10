Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi A. Adesina, vient de procéder à plusieurs nominations au sein de la haute direction de la banque.

Frank Mvula est nommé Directeur de la gestion fiduciaire et financière, à compter du 1er juillet 2018.

De nationalité zambienne, M. Mvula apporte à ce poste sa riche expérience dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement, de la passation de marchés, du développement des infrastructures et de la gestion de projets. Il a également fait ses preuves dans le pilotage de dialogue sur les politiques dans des environnements multinationaux.

Jusqu’à sa nomination, M. Mvula était en poste au Malawi en qualité de chef de bureau pays depuis 2017. À ce poste, il a mené le dialogue sur les politiques avec le gouvernement malawien et d’autres partenaires au développement.

Au poste de coordonnateur régional des acquisitions en chef qu’il a occupé entre 2009 et 2013, M. Mvula a supervisé la réception, l’examen et l’approbation de tous les documents relatifs aux appels d’offres, conformément aux règles et procédures de la Banque.

M. Mvula est titulaire d’un master en génie sanitaire de l’Institut international UNESCO-IHE pour l’infrastructure, l’hydraulique et l’ingénierie de l’environnement, à Delft, au Pays-Bas, et d’une licence en génie civil de l’Université de Lusaka, en Zambie.

Kevin Urama est nommé Directeur supérieur de l’Institut africain de développement, à compter du 1er octobre 2018.

Citoyen britannique d’origine nigériane, Kevin est un économiste du développement passionné, ayant cumulé de l’expérience en Afrique et ailleurs dans le monde.

Il a rejoint la Banque africaine de développement en janvier 2016 comme conseiller supérieur du Président pour la croissance inclusive et verte – élaboration et mise en œuvre de stratégies et politiques. En cette qualité, Kevin a joué un rôle clé dans l’orientation et la promotion des efforts de la Banque dans les secteurs de l’énergie, de la lutte contre le changement climatique, de l’agriculture et de la gestion des ressources naturelles, en veillant à une bonne coordination entre les complexes, à l’harmonisation des activités et à accélérer la prestation de services dans les pays membres et les régions.

Avant de rejoindre la Banque africaine de développement, M. Urama a occupé divers postes à responsabilité dans le monde universitaire, au sein d’organisations internationales et dans le secteur privé. Il a notamment été le premier directeur général de Quantum Global Research Lab établi en Suisse, où il a piloté avec brio la mise au point de modèles de croissance inclusifs et de services de conseil en investissement ; directeur exécutif de l’African Technology Policy Studies Network (ATPS) à Nairobi, au Kenya ; directeur du Département recherche et formation d’ATPS ; chercheur principal à Macaulay Land Use Research Institute, au Royaume-Uni.

Kevin est titulaire d’un diplôme et d’un master en économie agricole obtenu avec distinction à l’University of Nigeria à Nsukka, ainsi que d’un master et d’un doctorat en économie foncière de l’University of Cambridge au Royaume-Uni. Il a remporté le prix James Claydon 2002-2003 pour la meilleure thèse de doctorat en économie et dans des domaines connexes à St. Edmund’s College, de l’Université de Cambridge. Plus récemment, en 2012, il a été lauréat du prix «Technology Executive of the Year» d’Africa Technology Awards.

Une récompense qui s’ajoute aux nombreux prix qu’il a reçus pour son excellence académique et son leadership à des postes de direction.

Fatoumata Josselyne Ahogny est nommée Directrice du projet de reconfiguration des processus et de mise à niveau de SAP, à compter du 1er juillet 2018.

De nationalité ivoirienne, Mme Ahogny apporte à ce poste plus de vingt ans d’expérience diversifiée dans le secteur privé et celui du développement.

Jusqu’à sa nomination à ce poste, Mme Ahogny était, depuis 2007, chef de la Division de la comptabilité des prêts. En cette qualité, elle a supervisé avec succès les activités couvrant l’ensemble du portefeuille de prêts du Groupe de la Banque pour les opérations des secteurs public et privé, ainsi que les activités de comptabilité des prêts, tout en veillant au traitement, dans les délais, des décaissements, des factures et des remboursements des prêts, ainsi qu’à la conception et une mise en œuvre adéquates du cadre de contrôle interne relatif à la comptabilité des prêts.

Elle a assuré la production en temps opportun de différentes statistiques sur les prêts pour diffusion auprès de la haute direction, du Conseil d’administration et des partenaires au développement.

Auparavant, Mme Ahogny avait occupé à la Banque les postes de statisticienne financière en chef au sein de la Division de la comptabilité des prêts, de 2005 à 2007, et de chargée principale de la gestion des risques financiers au Département de la gestion financière, de 2002 à 2005.

Fatoumata Josselyne Ahogny est titulaire d’un master et d’un doctorat en mathématiques appliquées et statistiques de la State University of New York à Stony Brook, aux États-Unis. Elle a également obtenu une licence et une maîtrise de mathématiques appliquées à l’Université nationale de Côte d’Ivoire, à Abidjan.

Cosmas Milton Obote Ochieng est nommé Directeur du Centre africain des ressources naturelles, à compter du 22 mai 2018.

De nationalité kenyane, M. Ochieng possède dix-neuf ans d’expérience riche dans divers secteurs du développement international, notamment la gestion des ressources naturelles et la biodiversité, l’agriculture, la sécurité alimentaire et la politique en matière de nutrition, le changement climatique et l’économie verte, la politique scientifique et technologique, ainsi que la politique en matière d’innovation pour le développement durable.

Avant sa nomination, il était professeur à la Practice of Global Development Policy, à la Pardee School of Global Studies et à la Boston University. Auparavant, il avait occupé le poste de directeur exécutif du Centre africain d’études technologiques, à Nairobi, au Kenya. Il était chargé à ce poste de diriger les activités majeures du principal Groupe de réflexion panafricain sur les politiques publiques, dont l’action portait sur la recherche, l’analyse des politiques et le renforcement des capacités.

Le Groupe avait pour objectif d’exploiter les applications de la science, de la technologie et de l’innovation pour relever les défis fondamentaux du développement en Afrique –sécurité alimentaire, énergétique et hydrique, changements climatiques, transformations structurelles et développement inclusif. Il a piloté l’élaboration de programmes et de projets de recherche, la mise en place de partenariats et de réseaux stratégiques, ainsi que le lancement de forums multipartites de haut niveau sur les politiques.

Avant d’assumer la fonction de directeur exécutif du Centre africain d’études technologiques, M. Ochieng a occupé différents postes au sein de groupes de réflexion internationaux sur les politiques publiques, la société civile et le monde universitaire.

M. Ochieng est titulaire d’un doctorat en études du développement délivré par l’Université d’Oxford et d’un master en études du développement obtenu à l’Université de Cambridge, au Royaume-Uni, ainsi que d’une licence de sociologie de l’Université Kenyatta, au Kenya.

Abdoulaye Coulibaly est nommé Directeur du Bureau de coordination de la gouvernance et de la gestion financière publique, à compter du 24 juin 2018.

De nationalité malienne, M. Coulibaly a rejoint la Banque africaine de développement en 2002. Il apporte à ce poste plus de vingt-cinq ans d’expérience dans divers domaines du développement, notamment la gouvernance économique, la gestion de projets, la politique opérationnelle, le dialogue avec les pays, les finances, l’audit et les services de conseil, aussi bien dans le secteur public que privé.

Jusqu’à cette nomination, il était, depuis 2016, responsable du Département de la gouvernance et de la gestion des finances publiques de la Banque africaine de développement. En tant que responsable du Département, il était chargé du processus d’octroi des prêts et du développement des opérations, de la coordination des activités des bailleurs de fonds et des partenariats en matière de gouvernance, de la stratégie sectorielle, ainsi que de la gestion du personnel du département.

Entre 2013 et 2016, M. Coulibaly était chef de Division de la conception des opérations et de la gestion de portefeuille. Il a également été expert principal et expert en chef de la gouvernance de 2008 à 2013, après avoir été spécialiste supérieur en gouvernance de 2002 à 2008.

Avant de rejoindre la Banque africaine de développement, M. Coulibaly avait travaillé comme spécialiste de la gestion financière à la Banque mondiale, puis comme superviseur, et chef de mission chez Ernst and Young.

M. Coulibaly est expert-comptable agréé. Il est titulaire d’un master en comptabilité et finance de l’Université Paris XI et d’un master en audit interne de l’Université Paris V, en France, ainsi que d’une licence en finance de l’Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises de Casablanca, au Maroc.

Astrid Manroth est nommée Directrice au Bureau du vice-président, Développement régional, à compter du 8 juin 2018.

De nationalité allemande, Mme Manroth était, depuis février 2017, la directrice du Partenariat transformateur pour l’énergie. À ce titre, elle était responsable de la mise sur pied et de la direction de l’équipe de la Banque chargée de la mise en œuvre du Partenariat transformateur pour l’énergie, tel que stipulé dans le New Deal pour l’énergie en Afrique de la Banque, avec pour objectif de relever le nombre de transactions bancables dans le secteur de l’énergie en Afrique, grâce à une meilleure préparation des projets.

Avant de rejoindre la Banque, Mme Manroth avait occupé le poste de directrice, chef du Département de l’investissement durable pour l’Europe et l’Afrique chez la Deutsche Asset Management Company, de 2014 à 2016.

Entre 2013 et 2014, Astrid Manroth a été conseillère en matière d’opérations au sein du Département ouverture et efficacité de l’aide, politique opérationnelle et services aux pays de la Banque mondiale. À ce poste, elle était le point focal institutionnel des programmes de la Banque mondiale dans ce domaine, chef d’équipe du cadre stratégique pour l’intégration des citoyens dans les opérations du Groupe de la Banque mondiale, qu’elle a représenté avec d’autres banques multilatérales de développement.

Elle a aussi travaillé chez JP Morgan Securities Limited Londres, au Royaume-Uni, où elle a occupé le poste de responsable des services de conseil en notation de crédit.

Astrid Manroth est titulaire d’un master en économie politique européenne de la London School of Economics and Political Science au Royaume-Uni, et d’une licence de la Koblenz School of Corporate Management, Otto-Beisheim Graduate School, en Allemagne.

Communiqué BAD