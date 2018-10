La présidente de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes, Raoudha Laabidi a souligné que l’instance œuvre à développer les mécanismes de lutte et de prévention de la traite des personnes et à renforcer la coordination nationale et la coopération internationale en vue de mettre en place une stratégie nationale globale et un plan d’action en vue de renforcer la lutte contre la traite des personnes.

Lors d’une séance de travail, tenue mardi, au siège du ministère de la femme, de la famille et des séniors, Laabidi a rappelé que l’instance a mis un numéro vert 80104748 à la disposition des citoyens pour déposer les plaintes et signaler les cas de traite des êtres humains.

Pour sa part, la ministre de la femme a souligné que son département s’emploie à lutter contre toutes les formes d’exploitation auxquelles les femmes, les enfants et les personnes âgées pourraient être exposées et à fournir l’assistance nécessaire aux victimes.

Le ministère s’appuie, a-t-elle dit, sur la Loi organique relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le code de la protection de l’enfance et le projet du code de la protection des personnes âgées en vue de protéger la société contre de tels crimes.

Il convient de noter que l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté la Loi organique n° 2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes qui prévoit la création de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes.