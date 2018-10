Les procès-verbaux (PV) de plusieurs commissions d’échange entre universités tunisiennes et algériennes ont été signés, mardi 23 octobre à Gammarth, par le ministre tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, et son homologue algérien, Tahar Hajar.

La signature a eu lieu lors de la clôture des travaux de la commission de leadership tuniso-algérien dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

L’échange mutuel entre les universités tunisiennes et algériennes permettra d’impulser la recherche scientifique dans les deux pays, s’est félicité Slim Khalbous, soulignant que cet échange favoriser le recrutement par les universités algériennes, de tunisiens titulaires de doctorat et ouvre la voie à la cotutelle des thèses de doctorat.

Des acquis sur le plan pédagogique sont, également, prévus, à l’instar d’une certification commune, une coopération scientifique entre les unités de recherche et un travail commun de recherche scientifique, a-t-il ajouté.

Cette coopération bilatérale est de nature, selon le ministre, à renforcer la mobilité estudiantine, à favoriser un rapprochement scientifique et à promouvoir des activités sportives et culturelles communes.

Une coopération spécifique aura lieu entre des établissements universitaires de la ville d’Annaba (Algérie) et de Jendouba (Tunisie), dans le cadre d’un programme qui s’étale sur trois ans, a-t-il fait savoir.

De son côté, Tahar Hajar a souligné que l’échange mutuel en matière de la recherche scientifique touchera différents domaines, surtout que les deux pays font face, selon lui, aux mêmes problèmes, indiquant que des recherches communes seront menées dans les domaines de la santé, de l’environnement, de l’éducation…

Il s’agit, a-t-il dit, d’une opportunité importante pour mettre en valeur les potentialités et les compétences humaines dont regorgent les deux pays.

Les Procès-verbaux concernent la Commission de la conférence des présidents des universités tunisiennes et algériennes, la Commission pédagogique et de la vie universitaire, la Commission de la recherche scientifique et de l’innovation, la Commission de leadership tuniso-algérien en matière de l’enseignement et le Programme Ibn Rachik pour le dynamisme et l’échange entre les établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.