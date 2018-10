Dans une déclaration rendue publique vendredi 19 octobre, le mouvement Ennahdha a réaffirmé sa conviction selon laquelle “la Tunisie a besoin de stabilité politique et gouvernementale”.

Il s’agit, selon Ennahdha, de prendre les mesures économiques et sociales permettant d’alléger les charges des Tunisiens et de favoriser un climat propice pour l’investissement intérieur et extérieur.

“Il importe d’élargir les concertations et le dialogue avec des personnalités ainsi que des parties politiques et sociales pour faire réussir la transition démocratique et satisfaire aux attentes des Tunisiens pour une vie digne”, a souligné Ennahdha qui insiste sur l’importance de “réunir les conditions propices pour l’organisation des élections dans les délais constitutionnels impartis”.

Pour Ennahdha, il y a lieu également de faire réussir les négociations entre l’UGTT et le gouvernement pour atténuer les tensions sociales et éviter la grève sectorielle et nationale, saluant “les efforts déployés dans ce sens”.

Dans le même ordre d’idées, Ennahdha a demandé à son groupe parlementaire d’élargir les concertations avec les autres groupes au Parlement sur la base d’une plateforme favorisant le consensus autour de l’élection des membres de la Cour constitutionnelle et de l’Instance supérieure des élections (ISIE).

Par Ailleurs, et suite aux récentes inondations survenues à travers tout le pays, le parti appelle à l’ouverture d’une enquête sur les suspicions de corruption quant à la construction des routes, des ponts et des bâtiments qui se sont effondrés suite aux intempéries.