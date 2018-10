Le coup d’envoi du programme “Conservatoire dans les quartiers populaires” a été donné dimanche 14 octobre à Douar Hicher (gouvernorat de la Manouba), dans le cadre du projet d’intégration économique des catégories vulnérables à Tunis “moubadiroun”.

Ce programme cible, dans sa première phase, 100 jeunes dans le gouvernorat de la Manouba et sera généralisé par la suite, à l’initiative du ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi en partenariat avec le ministère de la jeunesse et des sports et le ministère des affaires culturelles avec le soutien de l’organisation Enda, aux autres établissements à la Manouba, et les gouvernorats de Jendouba, Kasserine, Kairouan, Sfax, Kébili et Siliana pour concerner 1.000 jeunes, a déclaré Faouzi Abderrahmen, ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi.

En coopération avec les conservatoires privés sous la tutelle du ministère et en partenariat avec les établissements de la jeunesse et de la culture, les jeunes dans les quartiers populaires seront ainsi intégrés dans le tissu économique et social, notamment ceux parmi les jeunes chômeurs, a encore souligné le ministre.