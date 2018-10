Une mission d’hommes d’affaires du secteur agro-alimentaire à Londres se tient du 10 au 12 octobre 2018 pour identifier de nouvelles sources d’approvisionnent en produits tunisiens et impulser l’investissement britannique en Tunisie, a indiqué le CEPEX dans un communiqué publié vendredi.

Cette mission conforte l’intérêt que porte la Tunisie au marché britannique et au souhait de renforcer les échanges commerciaux. L’économie britannique est la sixième économie mondiale avec un taux de croissance annuel de 1,6%. Le Royaume-Uni est le 7ème client et le 15ème fournisseur de la Tunisie, avec un volume d’échanges annuel de 1,4 Milliard de Dinars.

“Le choix du secteur de l’agro-alimentaire n’est pas fortuit puisque qu’une récente étude élaborée par ” Coffey International “, intitulée ” Removing market access barriers and enhancing UK-Tunisia trade “, a retenu le marché britannique comme étant un marché cible pour les produits tunisiens, et le secteur de l’agroalimentaire comme un secteur prioritaire pour les perspectives de renforcement des échanges bilatéraux”, lit-on dans le communiqué.

Ainsi, le marché alimentaire au Royaume-Uni avec 61 millions de consommateurs reste un partenaire essentiel.

La même source rappelle que le packaging est primordial en Grande-Bretagne ; il y a beaucoup d’innovations (packagings biodégradables ou recyclable par exemple), et il est le vecteur le plus important en termes de communication auprès du consommateur: en effet, il véhicule le positionnement du produit et le moyen de se différencier des MDD.

La présence d’une forte population ethnique, représentant environ 10% de la population britannique, originaire d’Asie, du Moyen-Orient, d’Afrique et des Caraïbes pourrait présenter une opportunité pour les produits ethniques tunisiens.

La naturalité des produits (simplicité et transparence des ingrédients, préservation des qualités organoleptiques du produit….) est également de plus en plus prise en considération par le consommateur britannique. La majorité des consommateurs sont également à la recherche de produits moins transformés et diététiques. Ils prêtent une attention toute particulière aux teneurs en graisse, sel et sucre mais également dans le cas des allergies au gluten, sans arachides…

La norme BRC (British Retail Consortium) est essentielle pour travailler avec la grande distribution, les MDD et les acteurs principaux du secteur ” food service “.

Organisée par l’ambassade de Tunisie à Londres, le CEPEX et la chambre de commerce Tuniso-Britannique, cette mission s’inscrit dans le cadre de l’identification de nouvelles sources d’approvisionnent en produits tunisiens.

Elle coïncide avec l’organisation du Forum Tuniso-Britannique sur le commerce et l’investissement (Londres, 10 octobre 2018), en présence de Slim Feriani, ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises. Cet événement a drainer la participation de responsables et institutionnels britanniques et d’éminents acteurs du secteur privé.