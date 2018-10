La délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en Tunisie a mené en 2017, environ 27 visites dans 11 prisons, et ce dans le cadre d’un accord conclu en 2005 entre le CICR et le gouvernement tunisien.

“Ces visites ont pour objectif d’évaluer le traitement des prisonniers et les conditions de leur détention liées notamment à l’accès à l’alimentation, à l’eau potable et aux services médicaux”, a indiqué la commissaire du CICR, Leila Barlamoun, lors d’une journée d’information sur le mouvement international de la Croix-Rouge et du croissant rouge tenu, jeudi, au siège de l’agence TAP.

Elle a souligné que le CICR effectue des visites similaires dans plus de 98 pays, expliquant que la mission du comité est de présenter aux autorités des recommandations visant à améliorer les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires.

De son côté, la responsable de communication auprès du CICR, Faten M’tir a souligné que cette journée vise, essentiellement, à fournir aux journalistes les informations nécessaires sur l’histoire du comité, ses principes et ses différentes activités à travers le monde.

Elle a rappelé que des rencontres ont déjà été organisées avec les radios nationales et privées, précisant que cette expérience sera généralisée à tous les établissements médiatiques.