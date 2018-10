Le Tunindex a clôturé la séance de mercredi en hausse de 0,31% à hauteur de 7558,43 points dans un volume total de 4,08 millions de dinars (MD).

Dans le vert, le titre de la société Atelier du Meuble Intérieurs (SAM) gagne 6,03% à 3,69 dinars(D) suivi par les titres UNIMED et SOTEMAIL qui ont enregistré respectivement une progression de 3,09 % et 2,92% à 8 D et 1,76 D.

Dans le rouge, le titre SOTIPAPIER a reculé de 5,99 % à 4,39 D tout comme les titres TGH et SERVICOM qui ont baissé respectivement de 5,55 % et 5,26 % à 0,34 D et 1,26 D.