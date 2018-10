Le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, a souligné la nécessité de renforcer la coopération décentralisée avec le Grand Est français et d’impulser les investissements français en Tunisie.

Au cours d’une rencontre avec des diplomatiques et des hommes d’affaires tunisiens et français, en marge du forum économique tuniso-français, tenu mardi 9 octobre 2018, Jhinaoui a mis l’accent sur l’importance des relations entre la Tunisie et le Grand Est français et la nécessité du développement des relations de partenariat et d’investissement.

A l’occasion d’une visite à Strasbourg (France) à la tête d’une délégation de responsables et d’hommes d’affaires tunisiens à l’invitation du secrétaire général du Conseil de l’Europe, Thorbjan Jagland, le chef de la diplomatie tunisienne a évoqué les réformes engagées par la Tunisie en vue d’améliorer le climat d’affaires et d’attirer les investissements.

Des responsables régionaux français ont mis l’accent sur l’importance de ce forum qui représente une occasion pour l’impulsion de la coopération économique décentralisée et un cadre d’échanges entre les hommes d’affaires tunisiens et français afin d’identifier des partenariats et échanger les expertises.

En marge du forum, des entreprises françaises et des Tunisiens résidents à l’étranger qui ont excellé dans le domaine des affaires et des finances ont été honorés.

A Strasbourg, Jhinaoui a présidé une réunion de solidarité avec les victimes des inondations survenues le 22 septembre 2018 dans le gouvernorat de Nabeul, organisée par les associations représentant les Tunisiens résidents à Strasbourg.

A noter que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est l’un des deux organes statutaires du Conseil de l’Europe créé en 1949. Il est composé de 324 parlementaires des Parlements nationaux des 47 Etats membres du Conseil de l’Europe.

Quant au forum économique tuniso-français, il a été co-organisé par l’ambassade de Tunisie en France, le consulat de Tunisie à Strasbourg, l’Instance tunisienne de l’investissement, la présidence du Grand Est français et la Chambre régionale de commerce et d’industrie d’Alsace à l’occasion du 50ème anniversaire du consulat tunisien à Strasbourg.