L’augmentation des importations de 21,0% est due essentiellement à la hausse enregistrée au niveau de tous les secteurs.

Ainsi, l’énergie a enregistré une hausse de 46,6%, les matières premières et demi produits de 21,2%, les biens d’équipement de 15,8%, les produits agricoles et alimentaires de base de 13,5% et le secteur des mines, phosphates et dérivés de 12,2%.

Les importations hors énergie ont augmenté de 17,5%