Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Slim Khalbous et son homologue djiboutien, Nebil Mohamed Ahmed ont signé, jeudi, deux accords de coopération universitaire au siège du ministère à Tunis.

Le premier accord prévoit d’impulser la coopération dans le domaine des études médicales (entre les facultés de médecine tunisiennes et Djiboutiennes) et le deuxième porte sur l’inscription de 50 étudiants Djiboutiens dans des universités publiques tunisiennes aux cycles Licence, Master et Doctorat.

Certains étudiants Djiboutiens bénéficieront de cours gratuits dans le cadre de la coopération bilatérale et d’autres du programme d’inscription payant destiné aux étudiants étrangers, selon un communiqué publié par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Cette rencontre vient couronner une série de séances de travail entre les membres de la délégation gouvernementale accompagnant le président de la République de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh et leurs homologues tunisiens.

Ces séances de travail ont eu lieu au palais présidentiel de Carthage, au siège de la présidence du gouvernement à la Kasbah et lors du forum sur la coopération économique tenu, jeudi, au siège de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).