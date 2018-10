Les travaux de sauvegarde et d’aménagement de l’infrastructure sportive se poursuivent dans le gouvernorat de Médenine moyennant un goût global de plus de 8 millions de dinars.

Les travaux concernent notamment le gazonnement des terrains, l’aménagement des gradins et des vestiaires des stades de Ben Guerdane, de Zarzis et de Djerba Houmt Souk qui ont été au centre de la visite du gouverneur de la région, Habib Chaouat, mercredi.

Le gazonnement du terrain de la délégation de Chammak à Zarzis et du stade municipal de Djerba Houmt Souk et l’aménagement des gradins et des vestiaires du stade Hassi Amor seront bientôt achevés. Le stade municipal de Ben Guerdane a également enregistré des travaux de gazonnement et d’éclairage, tout comme le complexe sportif de Zarzis où un tableau lumineux vient d’être installé alors que la pelouse principale a été revêtue en gazon, le tout nécessitant une enveloppe de plus de 4 millions de dinars.

Par ailleurs, les travaux entrepris au niveau du stade Slaheddine Ben Hamida de Médenine ont été achevés. Ces travaux ont porté principalement sur le renouvellement de la pelouse, la construction d’une clôture, l’éclairage et l’aménagement des vestiaires et de terrains spécialisés.